Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă caută campionii dezvoltării durabile în domeniul acțiunii climatice. Cine poate participa și până când se pot face înscrierile

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) din cadrul Secretariatului General al Guvernului caută campionii dezvoltării durabile în domeniul acțiunii climatice.

Școlile, universitățile, organizațiile, instituțiile și companiile se pot înscrie online până pe 22 septembrie (ora 22:00), cu un proiect derulat în ultimii 3 ani (adică în 2024, 2025 sau 2026), care să fi contribuit la ameliorarea impactului schimbărilor climatice sau la conștientizarea efectelor acestora.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, proiectele vor fi evaluate de un juriu format din ambasadori ai Pactului Climatic European, iar campionii vor fi premiați la Gala Dezvoltării Durabile 2026.

La gală vor fi prezentate profilurile celor 5 campioni, pentru a promova bunele practici în domeniul acțiunii climatice și în speranța că și alte organizații vor fi încurajate să le preia sau să se inspire din acestea.

Vor fi selectate proiecte care sunt colaborative, creative, replicabile și vizibile, aduc un beneficiu public și au capacitatea de a genera continuitate.

Printre categoriile de acțiuni care vor fi luate în calcul în procesul de jurizare se numără:

proiecte care contribuie la formularea de politici publice pentru diminuarea impactului schimbărilor climatice,

proiecte de cercetare sau colectare de date despre schimbările climatice,

proiecte de pregătire a specialiștilor, de management al riscurilor asociate fenomenelor extreme sau de planificare a comunităților reziliente.

Potrivit comunicatului mai sus citat, proiecte de educație, informare și conștientizare, care explică efectele schimbărilor climatice și contribuie la o mai bună înțelegere a soluțiilor prin care oamenii și comunitățile se pot proteja, se pot adapta și pot acționa sunt, de asemenea, luate în calcul.

Gala Dezvoltării Durabile face parte dintr-un demers mai amplu al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, început în 2021.

Este un ciclu competițional de 7 ani, prin care DDD își propune să identifice organizațiile care dovedesc atenție la problemele delicate ale societății și care derulează acțiuni în domeniul sustenabilității.

Deopotrivă, ciclul de 7 ani al galelor urmărește să informeze și să educe populația cu privire la cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD), înscrise în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Agenda 2030, o strategie coordonată cu Uniunea Europeană și ONU.

În acest an, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă se concentrează pe eforturile celor care abordează aspectele foarte complicate ale schimbărilor climatice.

În 2021 au fost premiații campionii educației, în 2022 cei din domeniul apei, în 2023 pe cei din domeniul producției și consumului responsabile, în 2024 campionii digitalizării, iar în 2025 pe cei ce au excelat în echitate. În 2027 ciclul se va încheia prin analiza proiectelor din domeniul sănătate.

Pactul Climatic European este un cadru de conștientizare și acțiune climatică pentru europeni, în perspectiva transformării Uniunii Europene într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Lansat de Comisia Europeană în 2020 în cadrul Pactului verde european – European Green Deal, Pactul Climatic European este o mișcare a cetățenilor și a organizațiilor care își doresc o Europă mai durabilă și neutră din punct de vedere climatic. Rețeaua acestora cuprinde astăzi aproape 1300 ambasadori în cele 27 de țări ale Uniunii Europene (dintre care 49 în România) și peste 100 de organizații partenere (cu 4 ONG partenere în România).

Formularul de înscriere este disponibil la acest link.