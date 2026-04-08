Deputații din Parlamentul European susțin digitalizarea documentelor de înmatriculare a vehiculelor pentru a reduce birocrația

Comisia pentru transport și turism (TRAN) din Parlamentul European și-a adoptat poziția privind revizuirea normelor UE referitoare la documentele de înmatriculare a vehiculelor, susținând introducerea certificatelor digitale și schimbul obligatoriu de date între statele membre, pentru reducerea birocrației și combaterea fraudei.

Potrivit deciziei adoptate cu 39 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, certificatul de înmatriculare digital ar urma să devină formatul principal în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a noilor reguli. Eurodeputații insistă însă ca varianta fizică să rămână disponibilă, pentru a nu dezavantaja persoanele cu acces limitat la tehnologie și propun utilizarea unui cod QR pentru acces rapid la informațiile despre vehicul.

Proiectul legislativ prevede ca date esențiale despre vehicule — inclusiv marca, greutatea, proprietarul, rezultatele inspecțiilor tehnice și motivele radierii — să fie înregistrate electronic, pentru a facilita activitatea autorităților și a inspectorilor tehnici.

Pentru a combate fraudele, practicile abuzive din comerțul cu mașini second-hand și traficul de vehicule furate, eurodeputații propun ca registrele naționale să fie interconectate. Statele membre ar urma să facă schimb de informații privind înmatricularea, kilometrajul și rezultatele inspecțiilor, dar și, acolo unde este posibil, de date colectate de la distanță și informații despre vehiculele grele manipulate ilegal.

Raportorul Parlamentului European pentru acest dosar, Johan Danielsson, a subliniat că noile reguli valorifică digitalizarea pentru a simplifica procedurile administrative, dar trebuie să protejeze în același timp cetățenii vulnerabili. „Aceste noi reguli sunt un exemplu foarte bun despre cum putem utiliza avantajele schimbului de date și digitalizării pentru a obține rezultate simple, dar eficiente”, a declarat acesta, adăugând că „o versiune fizică a certificatului de înmatriculare ar trebui să fie întotdeauna disponibilă la cerere”.

Următorul pas constă în demararea negocierilor cu statele membre privind forma finală a legislației, decizie care trebuie confirmată de plenul Parlamentului European, cel mai probabil în sesiunea de la sfârșitul lunii aprilie.

Propunerea face parte din pachetul privind inspecțiile tehnice prezentat de Comisia Europeană în 2025, care vizează actualizarea standardelor minime pentru siguranța rutieră și facilitarea mobilității în Uniunea Europeană.