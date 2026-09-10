Deputații europeni actualizează normele UE privind infrastructura energetică pentru a reduce prețurile la energie

Actualizarea regulamentului TEN-E urmărește să consolideze securitatea aprovizionării cu energie, să contribuie la reducerea prețurilor pentru gospodării și companii și să sprijine obiectivele UE privind atingerea neutralității climatice, informează Parlamentul European.

Joi, eurodeputații din cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie au propus modificări ale normelor care reglementează infrastructura energetică transeuropeană – rețeaua de conducte, cabluri și alte instalații prin care energia este transportată peste granițe, în interiorul UE. Noile reguli ar urma să consolideze securitatea energetică prin îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere și reducerea blocajelor, contribuind astfel la asigurarea unui flux mai liber al energiei pe întreg teritoriul Europei.

Planificare mai eficientă și mai puțină birocrație

Actualizarea regulamentului va permite o planificare mai eficientă, oferind Comisiei Europene un rol mai important în elaborarea unui scenariu energetic comun și asigurându-se că deciziile privind infrastructura se bazează pe date comune și coerente. Legislația va introduce, de asemenea, noi instrumente pentru identificarea sistematică a deficiențelor rețelelor de electricitate și hidrogen, astfel încât investițiile să fie direcționate către zonele în care sunt cel mai mult necesare.

Propunerea simplifică procesul de autorizare pentru proiectele esențiale, reducând întârzierile administrative. Înainte de aprobarea unei noi infrastructuri fizice, autoritățile trebuie să analizeze dacă rețelele existente pot fi optimizate sau dacă necesitatea identificată poate fi acoperită prin soluții digitale ori prin măsuri care vizează consumul de energie.

Contribuția la reducerea prețurilor la energie

În amendamentele propuse, eurodeputații susțin că extinderea infrastructurii rețelelor energetice ar trebui să sprijine în mod activ integrarea pieței, în special în ceea ce privește stabilitatea prețurilor și asigurarea disponibilității resurselor. O integrare mai profundă a pieței energiei poate contribui la reducerea prețurilor pentru gospodării și companii.

Eurodeputații subliniază, de asemenea, necesitatea implementării și integrării în timp util a tehnologiilor care contribuie la atingerea obiectivului de emisii nete zero. Aceștia extind lista priorităților în materie de infrastructură care trebuie luate în considerare, incluzând echipamente și instalații menite să asigure protecția și reziliența elementelor critice ale rețelelor, echipamente pentru monitorizare, control și digitalizare, precum și proiecte care contribuie la adaptarea infrastructurii energetice la schimbările climatice.

Pașii următori

Proiectul de raport a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 10 împotrivă și nouă abțineri. De asemenea, eurodeputații din Comisia pentru industrie au decis, cu 61 de voturi pentru, șase împotrivă și opt abțineri, să înceapă negocierile cu Consiliul privind forma finală a legislației, dacă decizia va fi aprobată în cadrul unei viitoare sesiuni plenare.

Atingerea obiectivelor privind interconectarea până în 2030 este deosebit de importantă pentru finalizarea uniunii energetice și pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul energiei și climei. Având în vedere amploarea investițiilor necesare, provocările persistente de guvernanță în cazul proiectelor transfrontaliere și necesitatea îmbunătățirii scenariilor pe baza cărora sunt fundamentate aceste proiecte, Comisia Europeană a prezentat o propunere de revizuire a regulamentului TEN-E, ca parte a pachetului privind rețelele europene, publicat la 10 decembrie 2025.