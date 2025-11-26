Deputații europeni cer măsuri mai ferme împotriva platformelor online care vând produse ilegale și nesigure

Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție privind problema urgentă a produselor ilegale și nesigure vândute consumatorilor din UE prin intermediul platformelor de comerț electronic, în special al platformelor online din afara UE, precum Shein, Temu, AliExpress și Wish. Documentul încheie o dezbatere declanșată în urma unui scandal din Franța legat de comercializarea unor produse periculoase pentru copii și scoate în evidență eșecurile sistemice în supravegherea platformelor, precum și mecanismele preventive insuficiente.

Controversa recentă legată de Shein în Franța evidențiază supravegherea insuficientă a platformelor de comerț electronic, subliniind necesitatea aplicării urgente a legislației UE și a unor reforme semnificative, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.

Aplicarea fermă a legislației UE

Parlamentul European consideră evenimentele recente din Franța o încălcare gravă a legislației UE și o amenințare la adresa siguranței consumatorilor, în special a minorilor. Eurodeputații solicită Comisiei Europene și statelor membre să treacă de la dialog la o aplicare hotărâtă și promptă a Actului privind serviciile digitale (DSA) și a Regulamentului privind siguranța generală a produselor (GPSR).

Suspendarea temporară a platformelor neconforme

Eurodeputații deplâng ritmul lent al investigațiilor Comisiei privind platformele online din afara UE, care durează luni sau chiar ani. Ei insistă că activitatea acestora ar trebui suspendată temporar în cazurile de „încălcări repetate, grave sau sistemice ale legislației UE”, cum s-a întâmplat în cazul Shein în Franța. Conform textului, această măsură nu trebuie să mai fie tratată ca o soluție excepțională sau de ultim resort.

Consolidarea autorităților vamale și de supraveghere a pieței

Eurodeputații își exprimă profunda preocupare față de volumul foarte mare de colete mici neconforme provenite de la Shein și alte platforme din afara UE, volum pe care îl consideră amplificat de un model de afaceri axat pe viteză, maximizarea profitului și consum excesiv. Ei atrag atenția și asupra muncii slab plătite, a imitării ilegale a creațiilor designerilor, a comercializării de produse nesigure și neconforme și a acumulării de deșeuri textile care stau în spatele prețurilor artificial scăzute oferite de aceste companii.

Rezoluția solicită o creștere semnificativă a sprijinului financiar și operațional pentru autoritățile vamale și de supraveghere a pieței, inclusiv prin alocări suplimentare în viitorul cadru financiar multianual, precum și introducerea unei taxe armonizate la nivelul UE, compatibile cu regulile OMC, pentru gestionarea coletelor (care să acopere costurile de supraveghere).

Textul subliniază necesitatea unor sancțiuni mai disuasive, a accelerării calendarului de punere în aplicare a Codului vamal revizuit al Uniunii și a luării în considerare a unor noi reforme și obligații de reglementare pentru piețele online, în vederea eliminării lacunelor și a asigurării faptului că aceste platforme sunt trase la răspundere pentru introducerea pe piața UE a mărfurilor neconforme.

Guvernul francez a inițiat proceduri legale împotriva Shein, după ce autoritățile au descoperit pe platformă produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale de tip „childlike” și arme. Incidentul a coincis cu deschiderea primului magazin fizic Shein în Paris, alimentând valul de nemulțumire publică.

Citiți și

Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale

Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online