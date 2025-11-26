PARLAMENTUL EUROPEAN
Deputații europeni cer măsuri mai ferme împotriva platformelor online care vând produse ilegale și nesigure
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție privind problema urgentă a produselor ilegale și nesigure vândute consumatorilor din UE prin intermediul platformelor de comerț electronic, în special al platformelor online din afara UE, precum Shein, Temu, AliExpress și Wish. Documentul încheie o dezbatere declanșată în urma unui scandal din Franța legat de comercializarea unor produse periculoase pentru copii și scoate în evidență eșecurile sistemice în supravegherea platformelor, precum și mecanismele preventive insuficiente.
Controversa recentă legată de Shein în Franța evidențiază supravegherea insuficientă a platformelor de comerț electronic, subliniind necesitatea aplicării urgente a legislației UE și a unor reforme semnificative, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.
Aplicarea fermă a legislației UE
Parlamentul European consideră evenimentele recente din Franța o încălcare gravă a legislației UE și o amenințare la adresa siguranței consumatorilor, în special a minorilor. Eurodeputații solicită Comisiei Europene și statelor membre să treacă de la dialog la o aplicare hotărâtă și promptă a Actului privind serviciile digitale (DSA) și a Regulamentului privind siguranța generală a produselor (GPSR).
Suspendarea temporară a platformelor neconforme
Eurodeputații deplâng ritmul lent al investigațiilor Comisiei privind platformele online din afara UE, care durează luni sau chiar ani. Ei insistă că activitatea acestora ar trebui suspendată temporar în cazurile de „încălcări repetate, grave sau sistemice ale legislației UE”, cum s-a întâmplat în cazul Shein în Franța. Conform textului, această măsură nu trebuie să mai fie tratată ca o soluție excepțională sau de ultim resort.
Consolidarea autorităților vamale și de supraveghere a pieței
Eurodeputații își exprimă profunda preocupare față de volumul foarte mare de colete mici neconforme provenite de la Shein și alte platforme din afara UE, volum pe care îl consideră amplificat de un model de afaceri axat pe viteză, maximizarea profitului și consum excesiv. Ei atrag atenția și asupra muncii slab plătite, a imitării ilegale a creațiilor designerilor, a comercializării de produse nesigure și neconforme și a acumulării de deșeuri textile care stau în spatele prețurilor artificial scăzute oferite de aceste companii.
Rezoluția solicită o creștere semnificativă a sprijinului financiar și operațional pentru autoritățile vamale și de supraveghere a pieței, inclusiv prin alocări suplimentare în viitorul cadru financiar multianual, precum și introducerea unei taxe armonizate la nivelul UE, compatibile cu regulile OMC, pentru gestionarea coletelor (care să acopere costurile de supraveghere).
Textul subliniază necesitatea unor sancțiuni mai disuasive, a accelerării calendarului de punere în aplicare a Codului vamal revizuit al Uniunii și a luării în considerare a unor noi reforme și obligații de reglementare pentru piețele online, în vederea eliminării lacunelor și a asigurării faptului că aceste platforme sunt trase la răspundere pentru introducerea pe piața UE a mărfurilor neconforme.
Guvernul francez a inițiat proceduri legale împotriva Shein, după ce autoritățile au descoperit pe platformă produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale de tip „childlike” și arme. Incidentul a coincis cu deschiderea primului magazin fizic Shein în Paris, alimentând valul de nemulțumire publică.
Citiți și
Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale
Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
PARLAMENTUL EUROPEAN
Regiunea arctică devine un teatru strategic al competiției geopolitice, consolidării militare și transformării energetice, atrage atenția PE: Cooperarea UE-SUA, esențială pentru a limita influența Rusiei și Chinei
Regiunea arctică ar trebui să rămână guvernată de principiile dreptului internațional, afirmă eurodeputații, care solicită UE să adopte o strategie solidă, orientată spre securitate.
Regiunea arctică devine rapid un teatru strategic al competiției geopolitice, al consolidării militare, al transformării energetice și al schimbărilor climatice globale, avertizează eurodeputații în rezoluția adoptată cu 510 voturi pentru, 75 împotrivă și 80 abțineri.
Militarizarea pune în pericol stabilitatea regională
Condamnând militarizarea crescândă a zonei arctice, eurodeputații subliniază ampla restructurare militară a Rusiei, inclusiv înființarea „Colegiului maritim”. Aceasta, spun ei, combinată cu interesul evident al Chinei pentru regiune, a dus la escaladarea tensiunilor regionale și a subminat stabilitatea regională. Ca răspuns, UE trebuie să consolideze cooperarea cu aliații săi din NATO. Cooperarea dintre UE și SUA în acest domeniu, adaugă eurodeputații, este fundamentală pentru a ține în frâu Rusia și China și pentru a asigura securitatea noastră comună.
Protecția infrastructurii subacvatice esențiale și aplicarea dreptului internațional
Având în vedere incidentele recente din Marea Baltică atribuite flotei fantomă a Rusiei și navelor chineze, eurodeputații afirmă că UE ar trebui să îmbunătățească substanțial protecția infrastructurii subacvatice esențiale din Arctica, în special a cablurilor și conductelor submarine, inclusiv a celor din apropierea Groenlandei, și să înăsprească cadrul de reglementare privind sancțiunile și contramăsurile.
Eurodeputații subliniază, de asemenea, că structura juridică pentru guvernanța Arcticii trebuie să rămână ancorată în Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS). Subliniind concurența geopolitică crescută de-a lungul rutelor maritime arctice, în special a Rutei Mării Nordului, eurodeputații resping revendicările teritoriale sau de navigație unilaterale și susțin dialogul diplomatic. De asemenea, aceștia apără aplicarea dreptului internațional pentru a contracara încercările de a legitima coridoarele maritime contestate sau de a proiecta influența geopolitică sub pretextul cooperării științifice sau economice.
Furnizor de resurse critice pentru autonomia strategică a Europei
Întrucât regiunea furnizează resurse critice pentru autonomia strategică a Europei, consolidarea parteneriatelor în acest domeniu este esențială pentru reducerea dependenței de puterile autoritare externe, afirmă eurodeputații. Aceștia subliniază rolul crucial al Norvegiei în securitatea energetică și reziliența geopolitică a UE, precum și sprijinul crescând pentru aderarea la UE în Islanda și Groenlanda. În acest context, deputații încurajează UE să se angajeze în parteneriate strategice și economice mai profunde cu acești parteneri și să promoveze avantajele unei potențiale aderări la UE, dacă și când populația acestora dorește acest lucru.
Impactul schimbărilor climatice
Având în vedere impactul disproporționat al schimbărilor climatice asupra Arcticii, europarlamentarii solicită îmbunătățirea urgentă a strategiilor de adaptare, care au și o dimensiune de politică de securitate. Aceștia subliniază că populațiile indigene din Arctica trebuie să fie pe deplin implicate în procesele decizionale.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Bugetul UE pentru 2026, în valoare de 192,8 mld. euro, votat în Parlamentul European. Ce au obținut în plus eurodeputații
Pentru bugetul UE al anului viitor, Parlamentul European a obținut mai mult sprijin pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, gestionarea frontierelor, acțiunile climatice și politica externă. Astfel, în cadrul unui acord cu statele membre, încheiat sâmbătă, 15 noiembrie, Parlamentul European a obținut 372,7 milioane de euro suplimentare pentru prioritățile sale, pe lângă suma propusă inițial de Comisie în proiectul său de buget. Parlamentul s-a concentrat pe creșterea finanțării pentru programele și politicile menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să stimuleze competitivitatea și să abordeze provocările în materie de apărare, informează un comunicat oficial.
Finanțare suplimentară pentru programele majore ale UE
Pentru a stimula competitivitatea și a îmbunătăți infrastructura transfrontalieră, deputații au majorat finanțarea pentru Orizont Europa cu 20 de milioane EUR și pentru rețelele de transport și energie cu 23,5 milioane EUR.
Parlamentul a obținut 10 milioane EUR suplimentare pentru mecanismul de protecție civilă și RescEU, în vederea îmbunătățirii coordonării și a răspunsului în caz de catastrofe. Având un rol esențial în pregătirea UE în materie de apărare, mobilitatea militară va beneficia de o finanțare suplimentară de 10 milioane EUR. Deputații au asigurat, de asemenea, că gestionarea frontierelor va fi consolidată cu o finanțare suplimentară de 10 milioane EUR.
Instrumentul UE pentru mediu și acțiuni climatice, programul LIFE, va primi o finanțare suplimentară de 10 milioane EUR, în timp ce programele EU4Health și Erasmus+ vor beneficia de încă 3 milioane EUR fiecare.
Parlamentul a insistat pentru o sumă suplimentară de 35 de milioane de euro pentru vecinătatea sudică a UE și o creștere de 25 de milioane de euro pentru vecinătatea estică. De asemenea, a obținut o creștere de 35 de milioane de euro pentru ajutorul umanitar, ca răspuns la instabilitatea geopolitică crescândă, la accelerarea crizelor umanitare globale și la situațiile de urgență provocate de schimbările climatice.
Pentru a crea noi oportunități, în special pentru tinerii agricultori, finanțarea măsurilor de promovare a produselor agricole europene în cadrul Fondului european de garantare agricolă a fost majorată cu 105 milioane EUR, în conformitate cu poziția Parlamentului.
Costurile de rambursare pentru pachetul de redresare Next Generation EU
UE se confruntă cu o creștere neașteptată de 4,2 miliarde EUR a costurilor de împrumut pentru NextGenerationEU în 2026, ceea ce reprezintă dublul sumei prevăzute inițial de Comisie. Deputații europeni s-au asigurat că acest cost suplimentar nu va duce la reduceri ale programelor-cheie, cum ar fi Erasmus+ sau EU4Health. După cum s-a convenit anterior, costurile suplimentare sunt gestionate prin „mecanismul în cascadă”, care are scopul de a gestiona creșterea cheltuielilor de rambursare ale NextGenerationEU, protejând în același timp programele emblematice.
Bugetul total pentru 2026 este de 192,8 miliarde EUR în angajamente și 190,1 miliarde EUR în plăți, lăsând o marjă de 715,7 milioane EUR sub plafoanele cadrului financiar multianual pentru 2026 în angajamente pentru evenimente neprevăzute. Mai multe detalii sunt disponibile în „elementele pentru concluzia comună”, în acest document de informare și în comunicatul de presă recent care a urmat acordului dintre Parlament și Consiliu.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Deputații europeni propun limitarea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani
Parlamentul European cere măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
Deputații europeni au adoptat joi un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, exprimându-și profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.
Limită de vârstă pentru a accesa platformele de comunicare socială
Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.
Deputații europeni au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor. Potrivit deputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.
Pentru a încuraja respectarea Regulamentului UE privind serviciile digitale și a altor acte legislative aplicabile, deputații europeni sugerează că personalul de conducere de nivel superior ar putea răspunde personal în cazurile de nerespectare gravă și persistentă a dispozițiilor, în special când este vorba de protecția minorilor și de verificarea vârstei.
Măsuri mai ferme din partea Comisiei
Parlamentul solicită inclusiv:
- să se interzică cele mai dăunătoare practici care dau dependență și să se dezactiveze în mod implicit alte caracteristici de design care creează dependență pentru minori (precum „derularea ecranului la nesfârșit”, „redarea automată”, „glisarea pentru reîncărcare”, recompensele și elementele de stimulare pentru utilizarea continuă și practicile dăunătoare de ludificare);
- să se interzică site-urile care nu respectă normele UE;
- să se ia măsuri împotriva tehnologiilor persuasive, cum ar fi publicitatea direcționată, marketingul făcut de influenceri, designul care creează dependență, precum și interfețele înșelătoare (dark patterns), în cadrul viitorului Act legislativ privind echitatea digitală;
- să se interzică sistemele de recomandare pentru minori care se bazează pe modul de interacționare;
- să se aplice normele Regulamentului privind serviciile digitale și în cazul platformelor video online și să se interzică „cutiile de pradă” și alte conținuturi din cadrul jocurilor (inclusiv monedele din aplicații, roțile norocului ori mecanismele de tip „plătești pentru a avansa”);
- să fie protejați minorii de exploatarea comercială, inclusiv interzicând platformelor să ofere stimulente financiare pentru influencerii copii;
- să se ia măsuri urgente pentru a reglementa provocările de ordin etic și juridic ridicate de instrumentele care folosesc inteligența artificială generativă, inclusiv deepfake-urile, chatbot-urile de companie, agenții IA și aplicațiile de nuditate bazate pe IA (care generează imagini manipulate ale unor persoane fără consimțământul lor).
„Sunt mândră de acest Parlament, că putem fi uniți pentru protejarea minorilor online. Alături de o aplicare fermă și consecventă a Legii privind serviciile digitale, aceste măsuri vor crește dramatic nivelul de protecție a copiilor. În sfârșit, decidem niște limite. Le spunem clar platformelor: serviciile voastre nu sunt concepute pentru copii. Și experimentul se termină aici”, a transmis raportoarea Christel Schaldemose (S&D, Danemarca).
Raportul Parlamentului face referire la cercetări care arată că 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul, iar 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani își verifică dispozitivele cel puțin o dată pe oră. În paralel, unu din patru minori se încadrează la o utilizare „problematică” sau „disfuncțională” a telefoanelor inteligente, adoptând modele comportamentale care seamănă cu dependența.
Potrivit sondajului Eurobarometru din 2025, peste 90% dintre europeni consideră că este necesar să se ia măsuri de urgență pentru a proteja minorii online, având în vedere îndeosebi impactul negativ al platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale (93 %), violența psihologică cibernetică (92%) și necesitatea de a găsi metode eficiente pentru a restrânge accesul la conținuturi inadecvate vârstei (92%).
Statele membre încep să acționeze și iau măsuri precum introducerea unor limite de vârstă și a unor sisteme de verificare.
