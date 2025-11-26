PARLAMENTUL EUROPEAN
Deputații europeni propun limitarea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani
Parlamentul European cere măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
Deputații europeni au adoptat joi un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, exprimându-și profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor de a se concentra și de a interacționa judicios cu conținutul online.
Limită de vârstă pentru a accesa platformele de comunicare socială
Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și să asigure o participare online adecvată vârstei, Parlamentul a propus o limită de vârstă armonizată la nivel european de 16 ani pentru a accesa platformele de comunicare socială, serviciile de partajare a materialelor video și interlocutorii de IA. Minorii între 13 și 16 ani ar putea avea acces cu consimțământul părinților.
Deputații europeni au salutat eforturile depuse de Comisie pentru a dezvolta o aplicație UE de verificare a vârstei și portofelul UE pentru identitatea digitală (eID) și au insistat că mecanismele de verificare a vârstei trebuie să fie exacte și să protejeze viața privată a minorilor. Potrivit deputaților, aceste sisteme nu pot elimina responsabilitatea platformelor de a se asigura că produsele lor sunt sigure și adaptate vârstei din momentul conceperii.
Pentru a încuraja respectarea Regulamentului UE privind serviciile digitale și a altor acte legislative aplicabile, deputații europeni sugerează că personalul de conducere de nivel superior ar putea răspunde personal în cazurile de nerespectare gravă și persistentă a dispozițiilor, în special când este vorba de protecția minorilor și de verificarea vârstei.
Măsuri mai ferme din partea Comisiei
Parlamentul solicită inclusiv:
- să se interzică cele mai dăunătoare practici care dau dependență și să se dezactiveze în mod implicit alte caracteristici de design care creează dependență pentru minori (precum „derularea ecranului la nesfârșit”, „redarea automată”, „glisarea pentru reîncărcare”, recompensele și elementele de stimulare pentru utilizarea continuă și practicile dăunătoare de ludificare);
- să se interzică site-urile care nu respectă normele UE;
- să se ia măsuri împotriva tehnologiilor persuasive, cum ar fi publicitatea direcționată, marketingul făcut de influenceri, designul care creează dependență, precum și interfețele înșelătoare (dark patterns), în cadrul viitorului Act legislativ privind echitatea digitală;
- să se interzică sistemele de recomandare pentru minori care se bazează pe modul de interacționare;
- să se aplice normele Regulamentului privind serviciile digitale și în cazul platformelor video online și să se interzică „cutiile de pradă” și alte conținuturi din cadrul jocurilor (inclusiv monedele din aplicații, roțile norocului ori mecanismele de tip „plătești pentru a avansa”);
- să fie protejați minorii de exploatarea comercială, inclusiv interzicând platformelor să ofere stimulente financiare pentru influencerii copii;
- să se ia măsuri urgente pentru a reglementa provocările de ordin etic și juridic ridicate de instrumentele care folosesc inteligența artificială generativă, inclusiv deepfake-urile, chatbot-urile de companie, agenții IA și aplicațiile de nuditate bazate pe IA (care generează imagini manipulate ale unor persoane fără consimțământul lor).
„Sunt mândră de acest Parlament, că putem fi uniți pentru protejarea minorilor online. Alături de o aplicare fermă și consecventă a Legii privind serviciile digitale, aceste măsuri vor crește dramatic nivelul de protecție a copiilor. În sfârșit, decidem niște limite. Le spunem clar platformelor: serviciile voastre nu sunt concepute pentru copii. Și experimentul se termină aici”, a transmis raportoarea Christel Schaldemose (S&D, Danemarca).
Raportul Parlamentului face referire la cercetări care arată că 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul, iar 78% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani își verifică dispozitivele cel puțin o dată pe oră. În paralel, unu din patru minori se încadrează la o utilizare „problematică” sau „disfuncțională” a telefoanelor inteligente, adoptând modele comportamentale care seamănă cu dependența.
Potrivit sondajului Eurobarometru din 2025, peste 90% dintre europeni consideră că este necesar să se ia măsuri de urgență pentru a proteja minorii online, având în vedere îndeosebi impactul negativ al platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale (93 %), violența psihologică cibernetică (92%) și necesitatea de a găsi metode eficiente pentru a restrânge accesul la conținuturi inadecvate vârstei (92%).
Statele membre încep să acționeze și iau măsuri precum introducerea unor limite de vârstă și a unor sisteme de verificare.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Bugetul UE pentru 2026, în valoare de 192,8 mld. euro, votat în Parlamentul European. Ce au obținut în plus eurodeputații
Pentru bugetul UE al anului viitor, Parlamentul European a obținut mai mult sprijin pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, gestionarea frontierelor, acțiunile climatice și politica externă. Astfel, în cadrul unui acord cu statele membre, încheiat sâmbătă, 15 noiembrie, Parlamentul European a obținut 372,7 milioane de euro suplimentare pentru prioritățile sale, pe lângă suma propusă inițial de Comisie în proiectul său de buget. Parlamentul s-a concentrat pe creșterea finanțării pentru programele și politicile menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să stimuleze competitivitatea și să abordeze provocările în materie de apărare, informează un comunicat oficial.
Finanțare suplimentară pentru programele majore ale UE
Pentru a stimula competitivitatea și a îmbunătăți infrastructura transfrontalieră, deputații au majorat finanțarea pentru Orizont Europa cu 20 de milioane EUR și pentru rețelele de transport și energie cu 23,5 milioane EUR.
Parlamentul a obținut 10 milioane EUR suplimentare pentru mecanismul de protecție civilă și RescEU, în vederea îmbunătățirii coordonării și a răspunsului în caz de catastrofe. Având un rol esențial în pregătirea UE în materie de apărare, mobilitatea militară va beneficia de o finanțare suplimentară de 10 milioane EUR. Deputații au asigurat, de asemenea, că gestionarea frontierelor va fi consolidată cu o finanțare suplimentară de 10 milioane EUR.
Instrumentul UE pentru mediu și acțiuni climatice, programul LIFE, va primi o finanțare suplimentară de 10 milioane EUR, în timp ce programele EU4Health și Erasmus+ vor beneficia de încă 3 milioane EUR fiecare.
Parlamentul a insistat pentru o sumă suplimentară de 35 de milioane de euro pentru vecinătatea sudică a UE și o creștere de 25 de milioane de euro pentru vecinătatea estică. De asemenea, a obținut o creștere de 35 de milioane de euro pentru ajutorul umanitar, ca răspuns la instabilitatea geopolitică crescândă, la accelerarea crizelor umanitare globale și la situațiile de urgență provocate de schimbările climatice.
Pentru a crea noi oportunități, în special pentru tinerii agricultori, finanțarea măsurilor de promovare a produselor agricole europene în cadrul Fondului european de garantare agricolă a fost majorată cu 105 milioane EUR, în conformitate cu poziția Parlamentului.
Costurile de rambursare pentru pachetul de redresare Next Generation EU
UE se confruntă cu o creștere neașteptată de 4,2 miliarde EUR a costurilor de împrumut pentru NextGenerationEU în 2026, ceea ce reprezintă dublul sumei prevăzute inițial de Comisie. Deputații europeni s-au asigurat că acest cost suplimentar nu va duce la reduceri ale programelor-cheie, cum ar fi Erasmus+ sau EU4Health. După cum s-a convenit anterior, costurile suplimentare sunt gestionate prin „mecanismul în cascadă”, care are scopul de a gestiona creșterea cheltuielilor de rambursare ale NextGenerationEU, protejând în același timp programele emblematice.
Bugetul total pentru 2026 este de 192,8 miliarde EUR în angajamente și 190,1 miliarde EUR în plăți, lăsând o marjă de 715,7 milioane EUR sub plafoanele cadrului financiar multianual pentru 2026 în angajamente pentru evenimente neprevăzute. Mai multe detalii sunt disponibile în „elementele pentru concluzia comună”, în acest document de informare și în comunicatul de presă recent care a urmat acordului dintre Parlament și Consiliu.
COMISIA EUROPEANA
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European poziția Uniunii Europene față de planul Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și angajamentul ferm al Europei pentru o pace justă și durabilă.
„O pace justă și durabilă. Aceasta este dorința noastră comună. O pace care să oprească crimele. Una care să nu creeze un precedent periculos. Una care să garanteze securitatea și drepturile suverane ale Ucrainei pe termen lung. Și care să asigure o arhitectură robustă de securitate pentru Europa. De aceea salutăm eforturile conduse de președintele Trump. După luni de discuții, este important că s-a început lucrul pe un text concret. Desigur, știm că este nevoie de și mai mult efort. Dar cred că – datorită muncii depuse în ultimele zile la Geneva de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii – avem acum un punct de plecare. Frontul nostru unit, vocea noastră unitară și obiectivul nostru comun trebuie să continue să ghideze munca la nivel european”, a spus von der Leyen.
Ursula von der Leyen a declarat că orice acord de pace trebuie să pornească de la garanții de securitate solide, capabile să protejeze pe termen lung atât Ucraina, cât și Europa. Ea a subliniat că suveranitatea Ucrainei este inviolabilă, iar granițele sale nu pot fi modificate prin forță.
„Așadar, Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu care să descurajeze orice atac viitor al Rusiei. Iar orice acord de pace trebuie, în mod clar, să garanteze securitatea europeană pe termen lung”, a punctat președinta Comisiei Europene.
With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.
I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025
Totodată, aceasta a accentuat că suveranitatea înseamnă și dreptul de a-ți decide propriul viitor. „Ucraina a ales destinul european. Această alegere a condus deja la integrarea parțială în piața unică și în baza noastră industrială de apărare”, a spus ea.
A altă prioritate, potrivit președintei Comisiei Europene, este acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei. Von der Leyen a subliniat că, în absența unei intenții reale din partea Rusiei de a se angaja în discuții de pace, devine evident că Europa trebuie să ajute Ucraina să se apere, asigurându-i resursele financiare necesare pentru anii 2026–2027.
„Pe acest subiect, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni. Acesta include o opțiune privind activele rusești imobilizate. Și, stimați deputați, pentru a fi foarte clară – nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să fie singurii care plătesc nota de plată. Acest lucru nu este acceptabil. De asemenea, trebuie să fie limpede și un alt lucru – orice decizie în acest sens trebuie luată în conformitate cu regulile jurisdicțiilor competente și cu respectarea dreptului european și internațional”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, ea a afirmat că, indiferent de forma pe care o va avea un viitor tratat de pace, „este evident că o mare parte a implementării acestuia va reveni Uniunii Europene și partenerilor săi din NATO.”
„Fie că vorbim despre garanții de securitate, sancțiuni, finanțarea reconstrucției Ucrainei, integrarea în Piața Unică sau aderarea la UE. Un principiu este deja acceptat: nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”, a explicat von der Leyen.
Ultima prioritate asupra căreia von der Leyen a insistat a fost întoarcerea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. Ea a subliniat că zeci de mii de copii au fost smulși din familiile lor și duși în Rusia, iar Europa nu îi va uita și nu va renunța la eforturile de a-i readuce acasă.
„Vorbim despre zeci de mii de băieți și fete al căror destin este necunoscut. Copii ținuți captivi de Rusia în Rusia. Nu îi vom uita. Sunt mii de mame și tați care nu au încetat nicio clipă să spere și să lupte pentru a-și aduce copiii acasă. Iar Europa nu va renunța niciodată la sprijinirea acestor eforturi”, a continuat Ursula von der Leyen.
În încheierea discursului său, von der Leyen a subliniat că zilele care urmează sunt pline de pericole – în primul rând pentru poporul Ucrainei, care continuă să se confrunte zilnic cu atacuri.
„Da, situația este complexă. Da, situația este volatilă. Da, situația este periculoasă. Dar cred că există și o oportunitate reală de a face progrese. Până acum nu am văzut niciun semn din partea Rusiei care să indice o dorință autentică de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei. Dar este, de asemenea, de datoria noastră să ne implicăm în toate eforturile care pot aduce o pace justă și durabilă. Știm că nu va fi ușor. Dar trebuie să găsim o cale de a merge înainte. O cale de a opri crimele. De a ajuta Ucraina să reconstruiască. De a readuce copiii acasă și de a reuni familiile”, a conchis Ursula von der Leyen.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
Parlamentul European a adoptat marți al doilea său raport interimar privind subminarea persistentă a statului de drept de către Ungaria și încălcările continue ale valorilor UE, solicitând statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene.
Adoptat cu 415 voturi pentru, 193 împotrivă și 28 de abțineri, raportul Parlamentului privind procedura în temeiul articolului 7 (declanșată de eurodeputați în 2018) evaluează evoluțiile din toate cele 12 domenii de îngrijorare – inclusiv funcționarea sistemului electoral, independența Justiției și corupția, arată un comunicat al PE.
În documentul votat, eurodeputații invocă “colapsul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale” din această țară condusă de premierul Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea “unui regim hibrid de autocrație electorală”, relatează EFE și Agerpres. Printre cei aproape 200 de eurodeputați care au votat împotriva acestei rezoluții s-au numărat și cei din grupul Patrioți pentru Europa, grupul impulsionat chiar de Viktor Orban și care a semnalat că “Ungaria este atacată din cauza refuzului său de a oferi arme Ucrainei, de a permite intrarea migranților ilegali și de a introduce ideologia de gen în școli”.
Declin persistent al valorilor UE și al statului de drept
Analizând evoluțiile din Ungaria, eurodeputații denunță faptul că instanța supremă a Ungariei reexaminează hotărârile Curții de Justiție a UE înainte ca acestea să fie aplicate (încălcând practica standard), precum și amenințările la adresa independenței Justiției și refuzul sistematic al Ungariei de a implementa hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Ei subliniază și legătura dintre corupție și integritatea electorală, inclusiv existența unor rețele clientelare și obstacolele persistente cu care se confruntă organismul anti-corupție al Ungariei, ceea ce ar putea pune în pericol întregul volum de fonduri europene alocate țării. Eurodeputații critică decizia Comisiei de a debloca fonduri de coeziune (decizie contestată de Parlament în fața Curții) și subliniază necesitatea ca beneficiarii finali ai fondurilor UE, inclusiv societatea civilă, să nu fie privați de sprijin financiar.
Printre alte aspecte criticate de Parlament se numără slăbirea sistematică a Consiliului Național al Magistraturii din Ungaria, nerespectarea drepturilor cetățenilor, amenințările la adresa libertății academice, practicile economice motivate politic, direcționarea publicității de stat către instituții media apropiate guvernului și interzicerea de facto, prin Constituție, a marșurilor Pride.
Conținut politic generat prin AI în perspectiva alegerilor din 2026
Eurodeputații sunt preocupați de utilizarea tot mai frecventă în Ungaria a conținutului politic generat prin inteligență artificială, fără etichetare, înaintea alegerilor din 2026 – în special publicarea deliberată a unor videoclipuri deepfake pe rețele sociale apropiate partidului premierului și campaniei acestuia, precum și amplificarea lor coordonată. Ei observă că acest tip de materiale ridică probleme în contextul Regulamentului privind serviciile digitale, al normelor UE privind protecția datelor și al Actului privind Inteligența Artificială, subliniind că utilizarea deliberată a conținutului generat prin AI pentru a induce în eroare alegătorii, a discredita adversarii și a afecta integritatea proceselor electorale poate încălca standardele electorale naționale și poate reprezenta o amenințare gravă la adresa corectitudinii alegerilor democratice.
Nou apel pentru sancțiuni
Parlamentul remarcă faptul că situația din Ungaria a continuat să se deterioreze, parțial din cauza lipsei de progres a Consiliului în protejarea statului de drept, și reiterează transformarea Ungariei într-un „regim hibrid de autocrație electorală”, solicitând din nou acțiuni directe în temeiul articolului 7(2) TUE. Raportul condamnă folosirea repetată de către Ungaria a dreptului de veto în Consiliu ca mijloc de presiune, precum și utilizarea tranzacțională a instrumentelor bugetare și existența unor lacune care i-ar putea permite ocolirea restricțiilor prevăzute de Regulamentul privind condiționalitatea.
Eurodeputații se așteaptă ca ancheta Comisiei privind presupusul spionaj ungar în instituțiile UE să fie prezentată cât mai curând posibil, inclusiv cu clarificări privind rolul comisarului Várhelyi (care era șeful Reprezentanței Permanente a Ungariei la momentul presupuselor fapte), subliniind că rezultatele investigației trebuie să aibă consecințe concrete pentru cei implicați.
