Deputații europeni propun majorarea bugetului total al Fondului european pentru competitivitate la 264,35 mld. de euro 

Fondul european pentru competitivitate, care urmărește să consolideze competitivitatea europeană în sectoare strategice în perioada 2028–2034, a fost dezbătut în cadrul Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, context în care deputații europeni au adoptat o poziție prin care solicită majorarea bugetului total al fondului și noi mecanisme dedicate sprijinirii cercetării și dezvoltării, locuințelor și apărării, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

Eurodeputații propun majorarea bugetului total al fondului la 264,35 miliarde de euro, în prețuri curente, de la 234,3 miliarde de euro în propunerea Comisiei Europene. Ei propun stabilirea unor alocări minime obligatorii pentru fiecare componentă și pentru subsecțiunile acesteia. De asemenea, propun constituirea unei rezerve de flexibilitate de 10,11 miliarde de euro, care să permită fondului să răspundă unor provocări neprevăzute.

În propunerea inițială a Comisiei Europene, 20,4 miliarde de euro din bugetul Fondului european pentru competitivitate ar reveni componentei care acoperă sănătatea, biotehnologia, agricultura și bioeconomia, potrivit graficului de prezentare.

Fondul european pentru competitivitate (ECF) face parte din pachetul legislativ pentru Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2028–2034. CFM stabilește plafoanele de cheltuieli ale UE pentru cei șapte ani, iar fondul ar urma să finanțeze investiții în sectoare strategice, în baza unui regulament propriu. Propunerea inițială a Comisiei Europene grupează finanțarea în patru direcții: Tranziția curată, sănătate și biotehnologie, tehnologii digitale, reziliență și securitate.

Cercetare și inovare în domeniul apărării

Eurodeputații din comisia ITRE pledează pentru un program specific de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul apărării.

Ei propun trei instrumente distincte:

Primul ar fi un program flexibil pentru cercetarea în faze incipiente în domeniul apărării.

Al doilea ar oferi finanțare mixtă întreprinderilor nou-înființate și celor aflate în expansiune care dezvoltă tehnologii disruptive în acest domeniu.

Al treilea ar finanța proiecte de cercetare aplicată desfășurate în comun, în funcție de prioritățile privind capabilitățile de apărare.

Eurodeputații propun o definiție clară a „competitivității”, axată pe capacitatea companiilor europene de a concura cu succes pe piețele mondiale. Ei introduc, de asemenea, definiții pentru două concepte-cheie, dependențele strategice și reziliența.

Comisia ITRE propune înlocuirea consiliului unic al părților interesate strategice, prevăzut de Comisia Europeană, cu mai multe organisme de guvernanță noi și independente.

Textul propune și crearea unui mecanism dedicat, denumit „Horizon Europe Pathway actions”, care să faciliteze introducerea pe piață a rezultatelor cercetării din cadrul programului Orizont Europa.

„Europa trebuie să preia controlul asupra propriului viitor, iar acest lucru începe cu energia. Fără energie la prețuri accesibile și cu o aprovizionare sigură, nu există industrie europeană. De aceea am prevăzut în acest fond o secțiune dedicată infrastructurii energetice”, a declarat coraportorul Dan Nica (S&D, România).

„Îi oferim fondului și mijloacele necesare pentru a-și atinge obiectivele ambițioase – un buget mai mare, o garanție InvestEU mai solidă, o alocare dedicată materiilor prime critice și o cale directă de la cercetarea europeană la fabricile europene. Astfel ne refacem baza industrială, ne reducem dependențele strategice și ne asigurăm că tehnologiile de mâine, de la cele curate la cele din domeniul apărării, sunt produse în Europa”, a adăugat acesta.