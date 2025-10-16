PARLAMENTUL EUROPEAN
Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale
Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor au adoptat joi, cu 32 de voturi pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri, un raport care exprimă îngrijorarea față de eșecul marilor platforme online de a proteja în mod adecvat minorii și atrage atenția asupra riscurilor legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut ilegal sau dăunător.
Potrivit comunicatului oficial, textul sprijină eforturile Comisiei Europene de a dezvolta sisteme de verificare a vârstei care să protejeze viața privată, subliniind totodată că aceste măsuri trebuie să respecte drepturile copiilor și nu exonerează platformele online de responsabilitatea de a-și proiecta serviciile astfel încât să fie sigure.
Deputații europeni propun stabilirea unei vârste digitale minime de 16 ani la nivelul Uniunii Europene pentru accesul la rețelele sociale, platformele de partajare a videoclipurilor și asistenții bazati pe inteligență artificială, cu excepția cazurilor în care părinții își exprimă acordul. Totodată, aceștia recomandă o vârstă minimă de 13 ani pentru accesul la orice rețea socială.
Mai mult, europarlamentarii îndeamnă Comisia Europeană să își utilizeze pe deplin competențele conferite de Legea privind serviciile digitale (DSA), inclusiv prin aplicarea de amenzi sau, în cazuri extreme, prin interzicerea site-urilor și aplicațiilor neconforme care pun în pericol siguranța minorilor.
Totodată, aceștia solicită Comisiei să:
ia în considerare introducerea răspunderii personale pentru conducerea superioară a companiilor în cazurile de încălcări grave și repetate ale normelor privind protecția minorilor, în special în domeniul verificării vârstei;
interzică algoritmii de recomandare bazați pe angajament pentru utilizatorii minori și să dezactiveze implicit caracteristicile de design care pot genera dependență;
garanteze că sistemele de recomandare nu afișează conținut minorilor pe baza profilării;
interzică mecanismele asemănătoare jocurilor de noroc, precum „loot boxes”, în jocurile accesibile minorilor;
interzică monetizarea sau oferirea de stimulente financiare pentru activități de tip „kidfluencing” (cazurile în care minorii acționează ca influenceri);
abordeze provocările etice și juridice generate de aplicațiile bazate pe inteligență artificială care permit manipularea imaginilor (inclusiv prin generarea de imagini de nuditate fără consimțământul persoanei vizate);
asigure aplicarea strictă a normelor prevăzute în Legea privind inteligența artificială (AI Act) împotriva chatbot-urilor manipulative sau înșelătoare.
De asemenea, eurodeputații susțin ca tehnologiile persuasive, inclusiv reclamele țintite, marketingul prin influenceri, designul care generează dependență, loot box-urile și modelele algoritmice obscure, să fie reglementate în cadrul viitorului Act privind echitatea digitală.
Raportul solicită Uniunii Europene să adopte măsuri pentru combaterea caracteristicilor manipulative, precum derularea infinită, redarea automată, poveștile care dispar și practicile nocive de gamificare, care exploatează deliberat comportamentul minorilor pentru a stimula implicarea și cheltuielile.
Un nou sondaj Eurobarometru arată că Facebook rămâne cea mai folosită sursă de informare (76%), urmată de Youtube (66%), Instagram (46%) și TikTok (36%). Tinerii între 15 și 24 de ani preferă TikTok și Instagram, în timp ce persoanele peste 55 de ani se bazează mai ales pe Facebook.
Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.
Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.
De asemenea, ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.
Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, pe Facebook, că susține ferm revendicările primarilor veniți la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă privind efectele comasării Politicii de Coeziune cu alte fonduri ale UE în contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual (2028-2034).
În postarea sa, el reamintește amploarea reprezentativă a demersului și menționează sprijinul său concret ca europarlamentar.
„Comunitățile locale sunt dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune, propusă de Comisia Europeană. Convenția Primarilor din UE reprezintă 11.000 de localități în care locuiesc aproape 220 de milioane de locuitori. Vocea lor trebuie ascultată!”, subliniază Motreanu. „De când Comisia a prezentat noua propunere, am susținut, în Parlamentul European, menținerea alocărilor distincte pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună și menținerea bugetelor cel puțin la nivelul actualului cadru financiar”, a precizat eurodeputatul.
În context, el a făcut trimitere la protestele recente ale primarilor din numeroase orașe din UE, în fața Parlamentului European, printre aceștia regăsindu-se și Emil Boc, „un primar experimentat, care a dezvoltat Cluj-Napoca și cu ajutorul fondurilor europene”.
Europarlamentarul avertizează că propunerea Comisiei, prin crearea unui „fond comun”, ar slăbi rolul regiunilor şi autorităţilor locale şi ar pune în pericol reducerea decalajelor regionale. „Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună (PAC) trebuie să rămână instrumente independente”, spune Motreanu răspicat.
Eurodeputatul subliniază şi problema concurenţei pentru aceleași resurse: „Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Primarii au spus clar că nu pot accepta crearea unui fond unic și centralizarea politicii de coeziune prin planuri naționale, deoarece aceasta ar spori puterea guvernelor centrale și ar diminua rolul autorităților regionale și locale.”
Ela reamintit contribuţia practică a Politicii de Coeziune la viaţa comunităţilor: investiţii în infrastructură rutieră şi transport public, modernizarea şcolilor şi spitalelor, renovarea clădirilor, sprijinirea IMM-urilor şi antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă, accesul la servicii şi susţinerea cercetării aplicate şi a inovării — elemente care, spune el, ar fi puse în pericol de centralizarea finanţării.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: România poate să devină o poartă de intrare pentru tehnologiile americane în UE și pentru producția industrială americano-europeană
România poate să devină o poartă de intrare pentru tehnologiile americane în Uniunea Europeană și pentru producția industrială americano-europeană, a declarat miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Mediul de afaceri din România are nevoie de predictibilitate și de o strategie de dezvoltare cu direcții precise. La întâlnirea mea cu companiile românești și americane din cadrul AmCham am făcut apel la construirea unui Plan Național de Competitivitate cu accent pe sectoarele economice unde vrem ca România să devină lider și un partener comercial serios”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Europarlamentarul a prezentat mediului de afaceri exemple concrete prin care a reușit să atragă fonduri europene suplimentare pentru România, evidențiind totodată domeniile în care consideră că țara noastră trebuie să manifeste o inițiativă mai puternică, precum sectorul digital, industria de apărare și agricultura.
„În calitate de membru în delegația Parlamentului European cu Statele Unite am expus câteva idei prin care putem face acest lucru. Pentru ca acest lucru să se intâmple trebuie ambiție, viziune și profesionalism”, a concluzionat Victor Negrescu.
”La 40 de ani de Schengen, România nu doar face parte din această poveste, ci construiește viitorul ei”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj aniversar la 40 de ani de la înființarea Spațiului Schengen, unul dintre „cele mai curajoase proiecte europene”, la care a aderat și țara noastră după ani de eforturi, contribuind la viitorul acestui important proiect.
„Schengen nu este doar despre libertate de mișcare. Este despre ceea ce ne definește ca națiuni europene: încredere, responsabilitate și solidaritate. Este dovada că Europa nu este doar un proiect politic, ci un proiect al oamenilor și al valorilor comune. La 40 de ani de Schengen, România nu doar face parte din această poveste – construiește viitorul ei”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit europarlamentarului, pentru România, aderarea la Spațiul Schengen înseamnă eliminarea barierelor și a timpilor de așteptare la frontiere, circulație mai liberă pentru cetățeni și firme, exporturi mai competitive și costuri logistice reduse, integrare economică profundă în piața unică și securitate consolidată la frontiere și cooperare cu celelalte state membre.
„ Aderarea țării noastre la Schengen este un moment de demnitate europeană și o confirmare a faptului că România contează și este respectată în proiectul european”, a mai adăugat Gheorghe Falcă.
