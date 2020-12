Deputatul Gigel Știrbu, ales președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Deputatul Gigel Știrbu (PNL) a fost ales președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

„În această nouă legislatură care începe astăzi voi fi președintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Mulțumesc colegilor pentru nominalizare și voi acorda o atenție deosebită problematicii acestei comisii atât de importante pentru românii de pretutindeni: probleme legate de promovarea, păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării; probleme privind strategia dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile statului român şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării; dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale”, a scris deputatul Gigel Știrbu pe pagina de Facebook.

Reamintim că ieri, 21 decembrie, partidele și-au împărțit comisiile de specialitate din Parlament. În total, PSD a obținut conducerea a 8 comisii la Camera Deputaților și 8 la Senat, PNL are 5 comisii la Camera Deputaților și 6 la Senat, USR PLUS va conduce 4 comisii la Camera Deputaților și 4 la Senat, AUR, câte două comisii în fiecare cameră, UDMR are în total 3 comisii, iar minoritățile au primit comisia pentru drepturile omului, relatează Digi24.

Comisia pentru afaceri europene a fost primită de PSD în Camera Deputaților și Senat, iar Comisia pentru politică externă va reveni UDMR-ului în Camera deputaților, iar în Senat va reveni tot PSD-ului. De asemenea, Comisia pentru Apărare aparține a fost luată de PNL în ambele camere.

Citiți și: Partidele și-au împărțit comisiile din Parlament. Comisiile pentru Afaceri Europene, conduse de PSD și Comisiile pentru Apărare de PNL