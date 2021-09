“Descoperă Bucuria Culturii Urbane pe Strada de C`Arte”: Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” organizează în perioada 23-26 septembrie ediția a X-a a Festivalului Strada de C`Arte

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în parteneriat cu Fundația Universitară „Carol I” și Muzeul Național al Literaturii Române, organizează în perioada 23-26 septembrie 2021, ediția a X-a a Festivalului Strada de C`Arte, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

O sărbătoare “de spiritu et anima” în care se vor lansa peste 40 de volume și vor avea loc concerte, proiecții de film, lecturi publice, teatru de păpuși și ateliere pentru copii, precum și un inedit spectacol ecvestru și muzical oferit de Filimon Iordache în tandem cu muzica lui Adrian Naidin. Vă invităm să vă bucurați de cultura urbană, pe Calea Victoriei 88, la Biblioteca Centrală Universitară ” Carol I”, care devine scena de referință a expresiei artistice construită în jurul unui târg de carte organizat de Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România.

”Este o provocare să inovezi la fiecare ediție, astfel încât publicul fidelizat să nu fie dezamăgit. Ne ghidează permanent firul roșu al excelenței. Este vital să-ți păstrezi prospețimea pentru a atrage noi și noi participanți. Am convingerea că instituțiile culturale trebuie să iasă din inerție și să îndrăznească să fie creative, pentru a ține ritmul cu tinerele generații și a le educa gustul pentru valorile autentice. Pe măsură ce trăim tot mai conectați online, astfel de festivaluri își dovedesc utilitatea, deoarece oferă un cadru fizic, virtual, dar mai ales afectiv pentru întâlniri între creatori, creație și publicul larg. Într-o perioadă în care resursele alocate culturii sunt din ce în ce mai reduse, proiectele de calitate se pot materializa doar sub semnul solidarităţii. Suntem bucuroși că, și în acest an, comunitatea partenerilor noștri răspunde invitației de a susţine un festival-reper al capitalei.”, a declarat Mireille Rădoi, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, inițiatoarea și promotoarea festivalului.

Deschiderea oficială a ediției a X-a a festivalului va avea loc mâine, 23 septembrie, de la ora 11.00, în Sala de Consiliu a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” (BCU). Cu această ocazie se va lansa volumul ”Transcarpatia – radiografia unei regiuni multietnice”, de Marian Oancea, editura Eikon. Același spațiu va găzdui sâmbătă, de la ora 15.00, lansarea volumului ”Cronologie diplomatică: 140 de ani de relații bilaterale România – Spania”, de Dragoș Trifan, un e-book editat de BCU.

Zona statuii Regelui Carol I se va transforma, încă din prima zi de festival, într-un spațiu de C`Arte, dedicat autorilor, editorilor și unor evenimente culturale în aer liber. Astfel, vineri, de la ora 20.00, trupa „Soul Serenade” aduce în fața publicului muzica blues, iar sâmbătă, de la ora 19.30, Grupul Psaltic „TRONOS” al Catedralei Patriarhale va susține un concert extraordinar, invitând armoniile muzicii bizantine în inima orașului. Tot aici, vineri de la ora 17.00, sâmbătă de la ora 11.00 și duminică de la ora 10.30, spațiul se va transforma într-o lume plină de surprize și mirări pentru copiii care sunt așteptați să participe la ateliere și spectacole de teatru de păpuși.

Rampa de jazz și poezie va prinde din nou viață, pentru lansarea mai multor volume, dar și pentru întâlniri cu muzica și poezia. Astfel, joi, de la ora 13.00, vor fi lansate și prezentate mai multe volume apărute la editura Neuma, moderatorul evenimentului fiind Horia Gârbea, iar vineri, de la ora 17.00, va fi lansată cartea ”Și zeii purtau măști”, de Sorin Ivan, editura Tracus Arte. Cosmin Perţa va modera o serie de lecturi de poezie acompaniate muzical de Costin Soare. Duminică, de la ora 15.00, se va lansa albumul de muzică pentru copii ”Zmeul”, de Ovidiu Mihăilescu, urmat de prezentarea cărții ”Toamna, târziu”, autor Eugen Dumitru.

În elegantul Salon Carol I, joi, de la ora 14.00, se vor lansa volumele dedicate sărbătoririi Bicentenarului de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române, Fundația Colegiului Național de Apărare, Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, moderatori Ioan Cristescu şi Cristian Petcu. În aceeaşi zi, vor fi proiectate filmele ”Și eu va trebui să mor… Augustin Buzura”, realizator Mihai Adrian Buzura (ora 16.00) şi “Adieu à l’Amour”, producător Cornel Gheorghiţă (20.00). Sâmbătă, de la ora 17.00, vă veți putea delecta cu ”Poezii pe șase corzi”, un concert de chitară acustică, susținut de Silvan Stâncel.

Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” va găzdui joi, de la ora 18.00, întâlnirea membrilor Club România și lansarea cărții ”O dimineață de sâmbătă”, de Flaviu George Predescu, iar sâmbătă, de la ora 16.00, se va lansa volumul ”500 de ani de la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung până la comunicarea digitală de azi”, editura AOȘR, moderator Doina Banciu & Mireille Rădoi.

Pe toată perioada festivalului, expoziția de benzi desenate „Eroii care au făcut istorie”, organizată de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, va fi prezentă pe esplanada bibliotecii, iar admiratorii lui Horațiu Mălăele se vor bucura de expoziția ”Feminin – Creație și Tentație”. Aceasta este oferită de Muzeul Național al Literaturii Române şi are loc în foaierul de lectură, unde se vor lansa mai multe volume apărute la editura Academiei Române şi la editura Tracus Arte.

Festivalul se va încheia duminică, 26 septembrie 2021, cu un spectacol flamboaiant ecvestru și muzical: Filimon Iordache, Adrian Naidin & John Micu. Zona Statuii Regelui Carol I va deveni punctul de întâlnire al creaţiei muzicale cu aristocraţia cailor.

Acest maraton cultural se desfășoară cu respectarea măsurilor legale, impuse de situația actuală. Pentru detalii, vă invităm să accesați stradadecarte.ro

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și desfășurat cu sprijinul: Exim Bank, BAT România, Transgaz, UniCredit Bank și Marea Lojă Națională din România.