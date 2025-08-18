INTERNAȚIONAL
Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
Președintele american Donald Trump a pus responsabilitatea încheierii războiului cu Rusia pe umerii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii lor de luni la Washington, un contrast puternic față de primirea fastuoasă pe care i-a oferit-o cu câteva zile înainte liderului rus Vladimir Putin, subliniind că Ucraina nu va recupera peninsula Crimeea și nici nu va intra în NATO.
Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni, vizitează Washingtonul pentru discuții cu Trump privind posibile căi de a pune capăt războiului de lungă durată. Trump a părut să fixeze condițiile pentru întrevederea de luni într-o postare pe Truth Social, duminică seara târziu, ceea ce ar putea tensiona tonul întâlnirii cu omologul său ucrainean, indică Politico Europe.
„Președintele Zelenski al Ucrainei poate încheia războiul cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”, a scris Trump. „Amintiți-vă cum a început. Fără să i se dea înapoi Crimeea dată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un foc!), și FĂRĂ INTRAREA UCRAINEI ÎN NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a scris el.
În ciuda mesajului ferm adresat lui Zelenski duminică, Trump părea încântat să găzduiască grupul de lideri europeni.
„Zi mare mâine la Casa Albă”, a scris Trump într-o altă postare. „Nu am avut niciodată atâția lideri europeni în același timp. Marea mea onoare să-i găzduiesc!!!”, a adăugat el.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Citiți și SUA fac presiuni pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, amenințând Moscova cu noi sancțiuni și fiind dispuse la garanții de securitate “revoluționare” similare articolului 5 din NATO
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.
Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.
„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.
Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.
“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de a participa împreună la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina.
Totodată, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.
În schimb, președintele francez Emmanuel Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecții similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizației. „Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanța”, a estimat el, precizând că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace”, ci o „capitulare” a Ucrainei.
INTERNAȚIONAL
Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict, informează Politico Europe.
„Suntem singura țară europeană care contribuie cu trupe la staționarea unei brigăzi pregătite de luptă în Lituania. A face acest lucru și a staționa trupe și în Ucraina ar fi probabil prea mult pentru noi”, a declarat Wadephul luni, în cadrul podcastului Table Today, adăugând că ministrul apărării Boris Pistorius va analiza această chestiune.
Liderii europeni consideră că garanțiile de securitate durabile pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice potențial acord de pace care ar putea apărea între Kiev și Moscova, iar această temă se va afla în prim-planul agendei atunci când președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologii săi europeni se vor întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump.
„În prezent, primim semnale din Washington că sunt pregătiți să facă acest lucru (să ofere garanții de securitate), iar acest lucru trebuie apoi pus la punct împreună cu europenii, Germania având, bineînțeles, un rol important de jucat”, a declarat Wadephul în interviu, adăugând că Berlinul ar putea oferi, printre altele, ajutor militar și tehnic.
Într-un interviu acordat duminică Fox News, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că există sprijin pentru „garanții de securitate mult mai solide și aderarea la UE” și a sugerat că protecția „de tipul articolului 5” este în discuție pentru Ucraina, făcând referire la prevederile NATO privind apărarea reciprocă.
Cancelarul german Friedrich Merz, care călătorește și el luni la Washington, a rămas până acum evaziv în privința unei posibile desfășurări de trupe germane în Ucraina. Într-un interviu acordat imediat după alegerea sa, în februarie, el a sugerat că Germania ar putea participa dacă și Statele Unite vor face acest lucru.
Însă, în pofida unei creșteri masive a cheltuielilor militare, Germania s-a confruntat cu dificultăți în recrutarea și instruirea de soldați pregătiți de luptă, efectivele militare stagnând la aproximativ 182.000, în ciuda eforturilor semnificative de extindere a forței. În aprilie, Germania a lansat oficial prima sa desfășurare permanentă de trupe în străinătate de la Al Doilea Război Mondial — o brigadă blindată de 5.000 de militari în Lituania, destinată consolidării flancului estic al NATO, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
„Problema garanțiilor de securitate este una extrem de complexă, care va necesita o coordonare intensă. Considerăm că detaliile specifice și punerea în aplicare concretă fac parte dintr-un proces cu adevărat îndelungat și complex”, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german, în perioada premergătoare reuniunilor de la Washington.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
CHINA
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe.
Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev.
„Războiul Rusiei este posibil datorită sprijinului crucial oferit de China”, a declarat Wadephul într-un discurs susținut la Fundația pentru Pace Sasakawa din Tokyo, în timpul unei vizite în Japonia.
„80% dintre bunurile cu dublă utilizare pe care le folosește Rusia provin din China. În același timp, China este cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești. Iar aceasta este o evoluție care, desigur, contravine nu doar în mod masiv intereselor noastre de securitate europene, ci și celor ale partenerilor noștri din Indo-Pacific”, a adăugat șeful diplomației germane.
Trump a amenințat anterior cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără energie din Rusia și a anunțat o taxă vamală de 25% pentru India pentru achiziționarea de petrol rusesc, pe lângă o altă taxă vamală de 25% din cauza tensiunilor comerciale. Cu toate acestea, Trump s-a abținut până acum să aplice măsuri similare împotriva Chinei, prelungind cu 90 de zile armistițiul tarifar și pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii.
Wadephul a adăugat că atitudinea Beijingului „demonstrează că China propovăduiește principiile neamestecului și integrității teritoriale, dar, în realitate, le subminează”.
Declarațiile sale subliniază modul în care noul guvern german urmărește o politică critică față de China, menținând poziția mai dură a fostului ministru de externe Annalena Baerbock – care l-a numit pe președintele chinez Xi Jinping dictator – și îndepărtându-se de abordarea blândă a cancelarului de lungă durată Angela Merkel.
Wadephul a evidențiat, de asemenea, trimiterea de către Coreea de Nord a munițiilor și a trupelor către Rusia, lucru care, potrivit experților, nu ar fi posibil fără aprobarea Chinei.
„Dacă Rusia trage astăzi asupra Ucrainei cu obuze de artilerie nord-coreene, acest lucru subminează ordinea de securitate din Europa, dar perturbă și echilibrul de putere din Asia. Pentru că este clar că Rusia își arată recunoștința față de Coreea de Nord pentru acest sprijin prin transferul de tehnologie și expertiză”, a declarat el.
În declarațiile sale anterioare pentru reporterii din Tokyo, Wadephul a avertizat și cu privire la evoluțiile îngrijorătoare din Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud, unde Beijingul „amenință în mod repetat, mai mult sau mai puțin deschis, că va modifica unilateral statu quo-ul și va schimba granițele”.
„Totuși, un lucru este clar. Interdicția violenței consacrată în Carta Națiunilor Unite se aplică, iar orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială”, a adăugat el.
INTERNAȚIONAL
Înaintea întâlnirii cu Trump la Casa Albă, Zelenski se declară „încrezător” în garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază importanța unei păci durabile
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă, scrie BBC. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
„Îi sunt recunoscător lui Donald Trump pentru invitație. Împărtășim cu toții o dorință puternică de a pune capăt acestui război rapid și sigur. Iar pacea trebuie să fie una durabilă. Nu așa cum a fost în urmă cu ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din Estul nostru — o parte din Donbas —, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca rampă pentru un nou atac. Sau când Ucrainei i-au fost oferite așa-numite „garanții de securitate” în 1994, dar acestea nu au funcționat”, a scris Zelenski, pe X.
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Zelenski s-a declarat încrezător că Ucraina va fi apărată și că securitatea va fi garantată în mod eficient, subliniind că poporul ucrainean va rămâne mereu recunoscător președintelui Trump, poporului american și fiecărui partener și aliat pentru sprijinul ofetit.
„Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru sprijinul și ajutorul lor neprețuit. Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început. Și sper că forța noastră comună cu America, cu prietenii noștri europeni, va forța Rusia să încheie o pace reală”, a punctat Zelenski.
Duminică, Vlodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”. Liderul de la Kiev a exprimat această poziție într-o serie de mesaje pe X după o întrevedere la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” pentru Ucraina, întâlnire pregătitoare a vizitei pe care șeful statului ucrainean o efectuează luni la Washington.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
