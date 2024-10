Determinarea Ucrainei și R. Moldova pe calea aderării la UE, recunoscute în pachetul privind extinderea adoptat de Comisia Europeană: “Aderarea la UE rămâne o alegere strategică”

Comisia Europeană a adoptat miercuri pachetul său anual privind extinderea, care oferă o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Turcia, pe drumul lor către aderarea la UE. Documentul constat[ faptul că procesul de extindere a UE a primit noi impulsuri în anii 2023-2024, cu accent pe evoluții pozitive cu privire la Albania, Muntenegru, Republica Moldova și Ucraina, inclusiv determinarea Kievului și a Chișinăul pe calea aderării la UE, în timp procesul de apropiere a Georgiei față de UE a fost oprit “de facto” din cauza acțiunilor întreprinse de puterea de la Tbilisi, reconfirmată prin vot la alegerile parlamentare din 26 octombrie, un scrutin a cărui corectitudine este contestată de opoziție și Occident. În ceea ce privește Republica Moldova, pachetul de extindere este adoptat între primul și al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care președintele pro-european în funcție Maia Sandu își dispută funcția cu candidatul pro-rus Alexandr Stoianoglo după votul din 20 octombrie, care s-a desfășurat concomitent și cu un referendum constituțional republican în urma căruia 50,39% dintre cetățenii țării au votat în favoarea modificării Constituției pentru a include integrarea europeană în legea fundamentală a țării.

Pachetul Comisiei Europene constată că extinderea reprezintă o oportunitate istorică atât pentru țările în curs de aderare, cât și pentru actualele state membre și UE în ansamblu și că există avantaje socio-economice, politice și de securitate semnificative ale unei Uniuni mai mari și mai puternice.

“Contextul geopolitic tensionat impune mai mult ca oricând să finalizăm reunificarea continentului nostru, sub aceleași valori ale democrației și ale statului de drept. În ultimii ani, am făcut deja pași mari în direcția integrării noilor state membre. Iar extinderea va rămâne o prioritate absolută a noii Comisii”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

