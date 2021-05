Deturnarea avionului în Belarus: Dacian Cioloș cere o dezbatere cu președinții Comisiei și Consiliului European și o rezoluție a Parlamentului European

Dacian Cioloș a solicitat marți, în numele grupului Renew Europe din Parlamentul European, o dezbatere, în prezența președinților Comisiei Europene și Consiliului European, și o rezoluție cu privire la deturnarea zborului de pasageri în spațiul aerian al Belarusului și răpirea jurnalistului Roman Protasevici.

“Deciziile luate ieri și azi (n.r. – luni și marți) la Consiliul European sunt importante și necesare, dar cred că este nevoie de acțiuni mai decise și de sancțiuni și mai dure pentru descurajarea unor dictatori precum Lukașenko”, a scris Cioloș, pe Facebook.

“Uniunea Europeană are aproape 450 de milioane de cetățeni care trebuie să se simtă în siguranță atunci când călătoresc. Protecția lor depinde foarte mult de răspunsul UE la o criză precum cea în care un avion de pasageri, care călătorea între două capitale europene, a fost forțat să aterizeze în Minsk sub escorta unui avion de vânătoare. De asemenea, Uniunea Europeană are o datorie morală să facă tot ce este posibil pentru eliberarea jurnalistului belarus care primise azil politic în Polonia”, a conchis el.

Șefii de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles la un summit extraordinar, au dat undă verde adoptării de sancțiuni economice împotriva Belarusului și suplimentării listei de interdicții pentru oficiali și entități din cadrul regimului condus de Aleksandr Lukașenko, într-o serie de măsuri menite să răspundă la deturnarea unui avion comercial al companiei Ryanair, care efectua un zbor de la Atena și Vilnius, pentru arestarea unui jurnalist al opoziției.

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern mai solicită Consiliului UE să includă pe lista de sancțiuni persoane și entități din Belarus, să adopte “sancțiuni economice țintite”, să adopte măsurile necesare “pentru a interzice survolul spațiului aerian al UE de către companiile aeriene din Belarus și să prevină accesul în aeroporturile din UE ale zborurilor operate de aceste companii”.

“Invităm Comisia Europeană și pe Înaltul Reprezentant să avanseze propuneri fără întârziere”, au transmis liderii.

Nu în ultimul rând, Consiliul European a îndemnat companiile aeriene din UE “să evite survolarea spațiului aerian” al Belarusului.

Efectele măsurilor europene au devenit vizibile parțial.

Astfel, avioanele mai multor companii aeriene europene au decis că vor evita spațiul aerian al Belarusului după incidentul privind zborul Ryanair deturnat la Minsk.

“Europa în acțiune”, a scris, pe Twitter, președintele Consiliului European, pentru a marca momentul.

Separat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunță că pachetul economic și de investiții de 3 miliarde de euro pregătit pentru Belarus va fi activat atunci când când acest stat va lua calea democratică.