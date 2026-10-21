Dezinformarea, prioritate de securitate națională. Nicușor Dan: O societate bine informată este prima linie de apărare a democrației

Președintele Nicușor Dan afirmă că dezinformarea a devenit o prioritate de securitate națională, în contextul intensificării amenințărilor hibride și al dezvoltării inteligenței artificiale, care accelerează răspândirea informațiilor false.

Într-un mesaj transmis miercuri, în cadrul conferinței „Dezinformarea, provocare la adresa securității naționale”, organizate la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, șeful statului a subliniat că răspunsul la acest fenomen presupune coordonarea instituțiilor, educație media, sprijin pentru jurnalismul independent și consolidarea încrederii cetățenilor în autorități.

„O societate bine informată este prima linie de apărare a democrației”, a transmis Nicușor Dan, în mesajul prezentat de Martina Orlea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale.

Președintele a atras atenția că manipularea informațională și interferența străină pot influența procesele electorale, pot adânci polarizarea societății și pot eroda încrederea cetățenilor în instituții.

„Ultimii ani au demonstrat, în România și în numeroase state europene, că manipularea informațională și interferența străină pot influența procese electorale, adânci polarizarea societății și eroda încrederea cetățenilor în instituții”, a afirmat șeful statului.

Acesta a evidențiat și rolul inteligenței artificiale în amplificarea fenomenului, arătând că dezvoltarea conținutului generat automat și viteza de circulație a informațiilor în mediul online permit răspândirea falsurilor înainte ca acestea să poată fi verificate.

„În actuala conjunctură geopolitică tensionată, spațiul informațional a devenit, fără îndoială, un mediu suplimentar de confruntare”, a subliniat Nicușor Dan.

Șeful statului a avertizat că efectele dezinformării depășesc sfera politică și vizează inclusiv securitatea națională, prin campanii care urmăresc slăbirea sprijinului public și a încrederii în parteneriatele strategice ale României.

„Nu mai vorbim despre episoade izolate, ci despre operațiuni coordonate, desfășurate pe mai multe planuri și sprijinite de tehnologie”, a transmis președintele.

În acest context, Nicușor Dan a arătat că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 identifică explicit campaniile coordonate de dezinformare drept o componentă a războiului hibrid desfășurat împotriva României.

„Consolidarea coeziunii sociale și a rezilienței naționale este, așadar, un obiectiv strategic pentru realizarea căruia se impune o coordonare mai strânsă a instituțiilor cu atribuții în domeniu, astfel încât detectarea și reacția să fie rapide și coerente, nu fragmentate”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat, totodată, că eficiența răspunsului instituțional depinde de credibilitatea autorităților, construită prin comunicare transparentă, clară și accesibilă publicului. Printre măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței informaționale, șeful statului a enumerat educația media și digitală încă din școală, sprijinul pentru jurnalismul independent și pentru cei care verifică informațiile, transparența platformelor online și cooperarea dintre stat, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat. Nicușor Dan a subliniat că măsurile împotriva dezinformării trebuie să protejeze libertatea de exprimare, nu să o restrângă.

„Combaterea dezinformării nu înseamnă îngrădirea libertății de expresie, ci protejarea ei, prin garantarea dreptului fiecărui cetățean de a decide pe baza unor informații corecte”, a transmis președintele. În mesajul său, acesta a evidențiat și dimensiunea europeană a eforturilor de apărare a democrației, menționând Scutul european pentru democrație, adoptat de Comisia Europeană în noiembrie 2025.

Potrivit președintelui, inițiativa propune o abordare integrată, bazată pe protejarea integrității spațiului informațional, consolidarea instituțiilor, a alegerilor libere și a presei independente, precum și creșterea rezilienței societății și a implicării civice.

„România contribuie activ la implementarea demersurilor Uniunii Europene în acest domeniu, aducând în dialogul european propria sa experiență și bunele practici dezvoltate la nivel național”, a precizat Nicușor Dan.

În încheiere, președintele a subliniat rolul implicării cetățenilor și al instituțiilor credibile în apărarea democrației.

„Este important să nu uităm că democrația se apără în fiecare zi, prin contribuția fiecărui cetățean informat, prin instituții credibile și prin implicarea activă în promovarea adevărului”, a transmis șeful statului.