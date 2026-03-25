Dezvoltarea unei arhitecturi digitale accesibile și integrarea noilor tehnologii în educație pentru copii, direcții esențiale prezentate de Mirabela Grădinaru la summitul din SUA găzduit de Melania Trump

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in2 min.
© Administrația Prezidențială

România și-a reafirmat marți, la Washington, angajamentul pentru modernizarea educației și protejarea copiilor în mediul digital. Delegația Administrației Prezidențiale, din care fac parte doamna Mirabela Grădinaru, precum și consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga, a participat la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliției „Pregătind viitorul împreună”, desfășurat la Washington, D.C., la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Evenimentul a reunit Prime Doamne din mai multe state, reprezentanți ai companiilor din domeniul tehnologiei și experți în educație, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluții pentru sprijinirea copiilor și tinerilor în dezvoltarea și inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii și a inteligenței artificiale, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a punctat patru direcții esențiale de acțiune: dezvoltarea unei arhitecturi digitale accesibile tuturor, prin creșterea gradului de alfabetizare digitală sporită; pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru a valorifica potențialul noilor tehnologii în educație; adaptarea curriculei astfel încât să integreze aceste tehnologii în formarea competențelor elevilor și implementarea platformelor educaționale susținute în special de instrumente de inteligență artificială.

Delegația Administrației Prezidențiale a fost însoțită la Summit de Andrada Morar, vicepreședinte UiPath pentru experiența clienților și parteneri globali, și de Robert Berza, director executiv al EDGE Institute România. UiPath este prima companie „unicorn” din România, iar EDGE Institute este un think-tank care desfășoară o activitate susținută în sprijinul accelerării transformării digitale la nivel național. Participarea acestora evidențiază importanța cooperării dintre sectorul public și cel privat în domeniul transformării digitale.

Atingerea acestor obiective anunțate la Summit depinde și de consolidarea parteneriatelor României cu organizații precum American Councils for International Education. În acest context, delegația română a avut o întâlnire cu președinta acestei organizații, Lisa Choate, în cadrul căreia s-a discutat despre extinderea cooperării în domeniul schimburilor educaționale. Accentul a fost pus pe programul Future Leaders Exchange (FLEX), dar și pe oportunitatea de a identifica noi forme de colaborare care să includă schimb de expertiză între România și SUA în domeniul educațional și cel tehnologic.

Agenda zilei a inclus și o întâlnire la Georgetown University cu echipa Centrului Thrive pentru familii, copii și comunități, iar cu acest prilej s-a alăturat delegației române și consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana-Maria Geană. Specialiștii din cadrul Centrului, printre care se numără și profesioniști români, și-au exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziție propria experiență privind dezvoltarea unor programe de utilizare responsabilă a tehnologiei și a unor platforme de socializare online mai puțin nocive pentru copii.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
MEDAT lansează apelul pentru integrarea României în proiecte europene majore de inteligență artificială și semiconductori. Miza este consolidarea poziției României pe „harta microelectronicii europene"
MEDAT lansează apelul pentru integrarea României în proiecte europene majore de inteligență artificială și semiconductori. Miza este consolidarea poziției României pe „harta microelectronicii europene”
Articolul următor
Planurile Germaniei pentru o rețea de sateliți militari, în afara programului IRIS2, stârnesc îngrijorări în Parlamentul European în legătură cu fragmentarea UE
Planurile Germaniei pentru o rețea de sateliți militari, în afara programului IRIS2, stârnesc îngrijorări în Parlamentul European în legătură cu fragmentarea UE
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare