„Diaspora Investește Acasă”. Ministerul Finanțelor alocă 100 milioane de euro românilor din diaspora care vor să investească în România și să dezvolte afaceri locale

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție 100 milioane euro românilor din diaspora care vor să investească în România și să dezvolte afaceri locale. Prin „Diaspora Investește Acasă”, primul program destinat românilor din diaspora, firmele nou înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate vor putea primi granturi de până la 200.000 euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor.

Potrivit comunicatului oficial, prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026–2029, în limita bugetului disponibil.

Programul se adresează start-up-urilor înființate de români din diaspora care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis. Printre principalele criterii se numără:

deținerea majoritară a capitalului social de către cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni;

existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea;

menținerea investiției și a structurii acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%.

Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5000 de euro, iar valoare maximă este de 500.000 euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.

Programul „Diaspora Investește Acasă”, primul dedicat românilor din diaspora, face parte din obiectivele Ministerului Finanțelor privind susținerea investițiilor, stimularea antreprenoriatului și consolidarea legăturilor economice dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.