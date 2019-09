Didier Reynders, desemnat comisar european pentru justiție de Ursula von der Leyen, este anchetat pentru corupție și spălare de bani în Belgia

Premierul britanic Boris Johnson se va întâlni luni, 16 septembrie, la Luxemburg, cu președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre Brexit, a anunțat vineri Downing Street, citat de AFP și Reuters, informează Agerpres.

Întâlnirea face-to-face dintre cei doi – prima de la preluarea mandatului de prim-ministru al Marii Britanii de către Johnson – va avea loc cu ocazia unui dejun de lucru, ce se va desfășura în țara de proveniență a lui Juncker, unde acesta a fost, la rândul său, premier timp de 18 ani.

Boris Johnson si Jean-Claude Juncker trebuiau să se întâlnească la summitul G7 de la Biarritz, ce a avut loc la 23-26 august, dar acesta din urmă a absentat ca urmare a procesului de recuperare după operația de extirpare a vezicii biliare.

După întâlnirea cu Johnson, președintele Comisiei Europene va avea o întrevedere cu șeful executivului luxemburghez, Xavier Bettel.

Sursele europene, citate de The Guardian, au sugerat că Johnson dorește să evite întâlnirile la Bruxelles, din cauza temerilor că ar putea lăsa impresia că ”cerșește” concesii.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei a menționat că Luxemburg a fost ales de comun acord, permițându-i, în același timp, președintelui Juncker să plece, după discuții, direct la Strasbourg, unde Parlamentul European se va reuni în sesiune plenară.

De altfel, președintele Legislativului european, David Sassoli, a declarat în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la 12 septembrie că europarlamentarii vor adopta săptămâna viitoare o rezoluție privind Brexit-ul ”pentru a ne proteja interesele europene și pe cei care sunt cei mai afectați: cetățenii europeni din Regatul Unit și cetățenii britanici din statele membre UE”.

Next week Parliament will adopt its latest resolution on Brexit. We want to defend the interests of the EU and protect those most affected – EU citizens in the UK and UK citizens in other EU countries. pic.twitter.com/78DtoQcJZG

— David Sassoli (@EP_President) September 12, 2019