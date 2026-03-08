Diferența salarială între femei și bărbați este în medie de 11% în țările OCDE. O femeie care lucrează cu normă întreagă câștigă aproximativ 89 de cenți pentru fiecare euro câștigat de un bărbat

În 2023, diferența salarială între femei și bărbați era în medie de 11 % în țările OCDE. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie care lucrează cu normă întreagă câștigă aproximativ 89 de cenți pentru fiecare dolar sau euro câștigat de un bărbat care lucrează cu normă întreagă (la nivelul veniturilor medii), arată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

OCDE subliniază că politicile publice menite să combată diferențele salariale între femei și bărbați trebuie să adopte o perspectivă largă:

Să încurajeze fetele și tinerele să studieze în diverse domenii;

Să promoveze utilizarea concediului parental plătit în rândul taților;

Să asigure o ofertă adecvată de servicii de îngrijire a copiilor de bună calitate și la prețuri accesibile, astfel încât părinții să poată munci;

Să pună în aplicare legislația privind egalitatea salarială și inițiativele de transparență salarială.

Concediul parental și politicile privind îngrijirea copiilor sunt esențiale pentru a obține o mai mare egalitate de gen la locul de muncă

Deși multe țări au îmbunătățit sprijinul acordat familiilor în ultimii ani, riscul apariției unor tipare de gen în ceea ce privește utilizarea concediului parental și îngrijirea copiilor acasă rămâne.

După nașterea copiilor, femeile tind să ia concedii mai lungi decât bărbații și sunt mai predispuse să lucreze cu jumătate de normă, mai arată OCDE.

Aceste schimbări contribuie la diferențele în creșterea salariilor între femei și bărbați – așa-numita „penalizare pentru maternitate”.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică propune drept modalitate de reducere a decalajului concentrarea asupra bărbaților, mai exact: dacă taților li se acordă drepturi netransferabile la concediu parental, utilizarea concediului de către aceștia poate crește semnificativ și ar putea petrece mai mult timp îngrijind copiii.

OCDE dă drept exemplu Islanda, unde ponderea bărbaților în totalul concediilor parentale luate era de doar 3 % înainte de introducerea cotelor pentru mame și tați la începutul anilor 2000; în prezent, această cifră este de aproximativ 45 %.

Pe lângă concediul luat în cazul nașterii unui copil, costul ridicat al serviciilor de îngrijire a copiilor în centrele specializate din multe țări ale OCDE constituie un obstacol pentru mamele care doresc să se întoarcă la locul de muncă cu normă întreagă atunci când copiii sunt foarte mici, semnalează OCDE.

Politicile de promovare a serviciilor de îngrijire a copiilor accesibile și oficiale sunt esențiale pentru menținerea atât a taților, cât și a mamelor pe piața muncii.

Transparența salarială, un instrument puternic pentru combaterea diferențelor salariale între femei și bărbați

Raportarea diferențelor salariale între femei și bărbați poate contribui la combaterea disparităților salariale dintre femei și bărbați, deoarece evidențiază diferențele salariale și poate exercita presiuni asupra angajatorilor pentru a schimba practicile salariale.

În prezent, puțin peste jumătate (55 %) dintre guvernele naționale din cadrul OCDE impun angajatorilor din sectorul privat să analizeze datele salariale și să raporteze periodic informații salariale defalcate pe sexe părților interesate, cum ar fi lucrătorii, guvernul și publicul, mai arată Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

În multe dintre aceste țări, cerințele de raportare a salariilor sunt integrate în procese cuprinzătoare și obligatorii de audit al egalității salariale, care necesită adesea măsuri de urmărire pentru a remedia inegalitățile.

Cu toate acestea, succesul sistemelor actuale și viitoare de transparență salarială depinde în mod decisiv de modul în care sunt concepute.