DigiLocal, primul program integrat de digitalizare a administrațiilor publice locale, se lansează pe 19 septembrie, anunță ministrul Bogdan Ivan

Legea aprobată de România prin care va dona un sistem Patriot către Ucraina este “o contribuție semnificativă la consolidarea protecției cerului nostru, a cetățenilor noștri și a infrastructurii civile împotriva terorii rachetelor rusești”, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-o reacție difuzată pe Twitter, Zelenski s-a arătat “profund recunoscător președintelui Klaus Iohannis, Guvernului și Parlamentului României pentru decizia lor de a furniza Ucrainei sistemul Patriot“.

Liderul ucrainean a subliniat că această decizie reprezintă și o “dovadă puternică a adevăratei prietenii și a parteneriatului strategic dintre țările noastre“.

“Fiecare acțiune decisivă ca aceasta salvează nenumărate vieți și suntem recunoscători tuturor partenerilor noștri care iau măsuri ferme în combaterea terorismului rusesc. În timp ce lucrăm activ pentru a proteja populația de agresiunea rusă din Ucraina, acest sistem de apărare aeriană nu numai că ne protejează națiunea, ci și sporește securitatea pe termen lung pentru partenerii noștri și pentru întreaga regiune”, a conchis el.

I am deeply grateful to President @KlausIohannis, the Government, and Parliament of Romania for their decision to provide Ukraine with the Patriot system.

This is a significant contribution to strengthening the protection of our skies, our citizens, and civilian infrastructure…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2024