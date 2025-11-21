„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală

Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, a participat la evenimentul „Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”, unde a evidențiat necesitatea consolidării parteneriatelor internaționale în domeniile AI și cybersecurity, subliniind că doar prin colaborare și schimb de expertiză pot fi dezvoltate mecanisme eficiente de protecție și inovare tehnologică.

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a fost organizat de New Strategy Center (NSC,) în parteneriat cu ROTA (Asociația pentru promovarea schimburilor economice și culturale cu Taiwan) și a reunit experți din România și Taiwan pentru a analiza provocările actuale din domeniul securității cibernetice, al industriei semiconductorilor și al tehnologiilor de inteligență artificială.

Discuțiile au reliefat importanța cooperării internaționale într-o perioadă în care războiul informațional și competiția tehnologică modelează arhitectura de securitate la nivel european și global.

„Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală. Schimbul de bune practici, dialogul tehnic și cooperarea strategică sunt instrumente indispensabile pentru consolidarea rezilienței digitale și pentru dezvoltarea unor sisteme de protecție adaptate noilor realități tehnologice. La ICI București, avem convingerea că inovația nu poate avansa decât prin deschidere, colaborare și responsabilitate comună”, a mai spus directorul general al ICI București.

Participanții au subliniat potențialul României de a se integra în lanțurile globale de valoare prin consolidarea cooperării în microelectronică, securitate cibernetică, cloud computing și dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială.

Totodată, a fost evidențiată necesitatea unei conexiuni mai puternice între educație, cercetare și industrie pentru a construi un ecosistem competitiv și inovator în regiune.