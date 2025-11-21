ROMÂNIA
„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală
Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, a participat la evenimentul „Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”, unde a evidențiat necesitatea consolidării parteneriatelor internaționale în domeniile AI și cybersecurity, subliniind că doar prin colaborare și schimb de expertiză pot fi dezvoltate mecanisme eficiente de protecție și inovare tehnologică.
Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a fost organizat de New Strategy Center (NSC,) în parteneriat cu ROTA (Asociația pentru promovarea schimburilor economice și culturale cu Taiwan) și a reunit experți din România și Taiwan pentru a analiza provocările actuale din domeniul securității cibernetice, al industriei semiconductorilor și al tehnologiilor de inteligență artificială.
Discuțiile au reliefat importanța cooperării internaționale într-o perioadă în care războiul informațional și competiția tehnologică modelează arhitectura de securitate la nivel european și global.
„Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală. Schimbul de bune practici, dialogul tehnic și cooperarea strategică sunt instrumente indispensabile pentru consolidarea rezilienței digitale și pentru dezvoltarea unor sisteme de protecție adaptate noilor realități tehnologice. La ICI București, avem convingerea că inovația nu poate avansa decât prin deschidere, colaborare și responsabilitate comună”, a mai spus directorul general al ICI București.
Participanții au subliniat potențialul României de a se integra în lanțurile globale de valoare prin consolidarea cooperării în microelectronică, securitate cibernetică, cloud computing și dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială.
Totodată, a fost evidențiată necesitatea unei conexiuni mai puternice între educație, cercetare și industrie pentru a construi un ecosistem competitiv și inovator în regiune.
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Evenimentul, deschis de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai mediului diplomatic pentru a analiza evoluțiile recente în plan regional, cu accent pe implicațiile alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 și provocările de securitate generate de amenințările hibride.
În intervenția rostită în cadrul panelului „Resilience under Pressure. Strength and Solidarity for Moldova and beyond”, secretarul de stat Ana Tinca a subliniat nevoia consolidării permanente a instituțiilor democratice, prin eforturi interne care să implice întreaga societate, dar și prin cooperare externă, având în vedere rolul esențial al schimbului de bune practici și lecții învățate în îmbunătățirea răspunsului la atacurile hibride. S-a referit la expertiza valoroasă a Chișinăului în acest domeniu și la reziliența demonstrată de instituții și societate în ansamblul său la alegerile parlamentare din septembrie, în pofida unei campanii intense care avea ca obiectiv destabilizarea Republicii Moldova.
Pe parcursul vizitei, secretarul de stat a avut întrevederi bilaterale cu oficiali ai Republicii Moldova, în cadrul cărora au fost abordate teme de interes strategic pentru ambele părți. Astfel, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, au fost discutate oportunitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România–Republica Moldova și prioritățile de acțiune comună pentru perioada următoare.
În dialogul cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru, au fost analizate evoluțiile la nivel regional și modalitățile de sprijin pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, inclusiv prin valorificarea instrumentelor UE precum Facilitatea Europeană pentru Pace, respectiv prin consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului UE–Republica Moldova pentru securitate și apărare.
Întrevederea cu viceprim-ministrul Valeriu Chiveri s-a concentrat asupra priorităților noului Guvern de la Chișinău legate de procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
În cadrul întâlnirii cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au fost discutate progresele substanțiale înregistrate de Republica Moldova în privința reformelor și a integrării europene. Au fost, de asemenea, analizate opțiunile pentru avansarea procesului de aderare la UE și posibilitățile de sprijin din partea României.
Totodată, marți, 18 noiembrie 2025, a avut loc la Chișinău prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului trilateral România-Republica Moldova- Ucraina, la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domenii de interes comun precum infrastructura, transporturile, comerțul, investițiile și securitatea cibernetică. Au fost salutate progresele înregistrate în materie de dezvoltare a conectivității, precum inaugurarea rutei feroviare București–Kiev via Republica Moldova (la 10 octombrie 2025). De asemenea, a fost evidențiat rolul strategic al acestui format trilateral pentru stabilitatea și reziliența regională.
În cadrul vizitei la Chișinău, oficialul român a avut o întrevedere cu Oleksandr Mishchenko, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, cu prilejul căreia au fost trecute în revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în diverse domenii. Secretarul de stat român a reiterat condamnarea fermă a agresiunii ruse și angajamentul României de a continua sprijinul pentru eforturile de autoapărare ale Ucrainei. În același timp, a reluat solicitarea României ca Ucraina să își respecte angajamentele asumate, inclusiv la cel mai înalt nivel, privind protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în special în ce privește accesul la educație în limba maternă. A fost reiterată așteptarea ca măsurile adoptate în cadrul procesului de reformă educațională în Ucraina să nu afecteze negativ păstrarea și protejarea identității naționale a acestor persoane. S-a convenit continuarea dialogului la nivel de experți pe această temă pentru identificarea celor mai bune soluții, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Ucrainei și cu standardele internaționale în materie.
George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost
George Agafitei, directorul Departamentului de Afaceri Instituționale și Reglementări din cadrul PPC România, a subliniat în această săptămână, la prima ediție a Delphi Economic Forum de la București, importanța unui dialog strategic în domeniul energetic, trebuie să accelerăm investițiile în rețea dacă vrem să fim o economie competitivă în viitor, informează PPC într-un comunicat, subliniind că “doar printr-o abordare comună, România poate ține pasul cu schimbările din energie, poate contribui la o piață unică europeană și își poate consolida rolul de actor regional”.
La prima ediție în România a prestigiosului forum elen, Agafiței a vorbit despre nevoia unei colaborări reale între Ministerul Energiei, autoritățile de reglementare și sectorul privat.
Evenimentul a reunit lideri din politică, mediul de afaceri și mediul academic, cu discuții despre creștere economică, politici, inovare și competitivitatea României în regiune.
În panelul „Cine plătește pentru viitor? Distribuirea sarcinii investițiilor în rețeaua electrică a României”, discuția s-a concentrat pe investițiile în infrastructură și securitatea energetică, în contextul tranziției verzi și al provocărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.
Reprezentantul PPC a vorbit despre schimbarea de paradigmă din sectorul energetic: consumatorii devin și producători, iar surplusul de energie circulă bidirecțional în rețea.
“Rețelele electrice, proiectate acum mai bine de jumătate de secol pentru un flux unidirecțional, nu mai corespund realităților actuale, iar contextul geopolitic aduce și riscuri cibernetice tot mai complexe. Chiar dacă puterea instalată individual de prosumatori este redusă, capacitatea lor cumulată poate ajunge la nivelul unei centrale nucleare”, arată sursa citată.
De aceea, PPC o colaborare strânsă între guvern, autoritățile de reglementare și mediul privat pentru modernizarea rețelelor electrice și pentru definirea unui cadru de reglementare care să stimuleze investițiile private.
“Nu putem considera rețeaua ca pe un cost, la fel cum nu considerăm autostrada ca pe un cost. O autostradă este o investiție care aduce creștere economică — la fel este și rețeaua electrică. Dacă vrem să fim un actor regional, trebuie să privim dincolo de granițele noastre și să gândim strategic în raport cu vecinii noștri, Republica Moldova și Ucraina. Facilitarea investițiilor și creșterea rezilienței sunt esențiale pentru o economie competitivă”, a spus George Agafiței.
El a mai precizat că, din 2030, facturile la încălzirea pe gaz ar putea crește cu până la 80 de lei pe lună din cauza certificatelor de carbon, în timp ce soluțiile de încălzire electrică vor deveni o opțiune mai prietenoasă cu bugetul.
Nicușor Dan, după operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra: Cei suspecți de acțiuni împotriva ordinii constituționale ajung în fața justiției
Președintele Nicușor Dan a salutat joi, prin intermediul unei postări pe Facebook, operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra, afirmând că aceasta demonstrează fermitatea statului în protejarea ordinii constituționale.
„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”, a transmis șeful statului.
Președintele a mulțumit instituțiilor implicate în procedură, subliniind cooperarea interinstituțională și cea internațională care au făcut posibil rezultatul.
„Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, a precizat el.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre operațiune sau procedurile judiciare care vor urma.
Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.
Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.
Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.
Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa. În același dosar a fost trimis în judecată și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.
