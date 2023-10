Digitalizarea sistemelor de sănătate va duce la creșterea rezilienței și accesibilității lor și la economii de 11 mld. de euro în următorii zece ani

Comisarul european pentru piață internă Thierry Breton i-a transmis lui Mark Zuckerberg, directorul Meta, compania mamă a Facebook, pentru a-i solicita să răspundă în termen de 24 de ore la solicitările de limitare a conținutului fals și ilegal legat de atacurile teroriste Hamas împotriva Israelului, informează Politico Europe.

Breton i-a cerut lui Zuckerberg să prezinte planul său pentru a se conforma Actului privind serviciile digitale, după intensificarea dezinformării și a conținutului ilegal din mediul online cu privire la situația din Israel.

The #DSA is here to protect free speech against arbitrary decisions, and at the same time protect our citizens & democracies.

My requests to #Meta’s Mark Zuckerberg following the terrorist attacks by Hamas against Israel — and on tackling disinformation in elections in the EU ⤵️ pic.twitter.com/RnetUriRJX

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 11, 2023