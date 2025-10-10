Din 12 octombrie, țările din UE vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei – Sistemul de intrare/ieșire (EES)

Începând cu 12 octombrie, statele membre vor începe să introducă noul sistem de frontiere digitale al Europei, Sistemul de intrare/ieșire (EES), dincolo de frontierele lor externe, informează, vineri, Comisia Europeană. Cu alte cuvinte, țările din UE vor începe să înregistreze electronic datele resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale blocului pentru șederi de scurtă durată (90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Acestea vor face acest lucru progresiv, pentru o perioadă de șase luni, până la 9 aprilie 2026.

În timpul implementării progresive, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul și când. Acest lucru le permite statelor membre să înceapă să beneficieze de noul sistem, asigurându-se, în același timp, că autoritățile de frontieră, sectorul transporturilor și călătorii se pot adapta la noile proceduri.

La sfârșitul acestei perioade, EES va fi implementat integral la toate punctele de trecere a frontierei, iar ștampilarea pașapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice în sistem. Acesta va furniza date fiabile privind trecerile frontierei, va detecta în mod sistematic persoanele care depășesc termenul legal de ședere, precum și cazurile de fraudă privind documentele și identitatea.

Odată cu utilizarea sporită a verificărilor automate la frontiere, călătoriile vor deveni mai ușoare și mai sigure pentru toți. La punctele de trecere a frontierei în care este instituit EES, datele din pașaport, datele biometrice (imaginea facială și amprentele digitale) și datele de intrare sau de ieșire ale resortisanților țărilor terțe vor fi înregistrate în EES. Acest lucru se face la prima intrare și la prima ieșire; pentru fiecare intrare și ieșire ulterioară, va fi necesară doar o verificare rapidă. Unele țări pot decide să își automatizeze în continuare procesele cu ajutorul sistemelor de self-service. Noul sistem îndeplinește cele mai înalte standarde de protecție a datelor și a vieții private, asigurând protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale călătorilor. Ștampilarea pașapoartelor va continua pe parcursul perioadei de tranziție de șase luni.

Călătorii pot găsi informații și orientări actualizate pe site-ul oficial al EES: travel-europe.europa.eu/ees.