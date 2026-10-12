Din 2027, IMM-urile din UE vor putea accesa programul AGILE de 115 milioane de euro pentru a transforma prototipurile în capabilități de apărare operaționale

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© European Union, 2025- Source: EC

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni regulamentul de instituire a programului pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), un instrument de 115 milioane de euro destinat întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv start-up-urilor și companiilor în fază de extindere. Primul apel pentru proiecte este preconizat pentru începutul anului 2027, potrivit unui comunicat al instituției.

Programul va sprijini dezvoltarea și testarea unor produse și tehnologii inovatoare de apărare, precum și adaptarea tehnologiilor civile pentru utilizări militare. Obiectivul este de a ajuta IMM-urile să treacă de la prototip la capabilități operaționale, reducând decalajul dintre dezvoltarea unei tehnologii și utilizarea sa efectivă.

„Ucraina ne-a arătat că inovarea și tehnologia de ultimă generație pot fi decisive pentru pregătirea și reziliența în domeniul apărării. AGILE oferă IMM-urilor un instrument-cheie suplimentar pentru a face ceea ce știu cel mai bine – să inoveze -, dar mai rapid și la o scară mai mare, transformând excelența tehnologică în capabilități operaționale”, a declarat Helen McEntee, ministra apărării din Irlanda.

AGILE prevede o procedură accelerată de acordare a granturilor, cu un termen de numai patru luni. Produsele și tehnologiile relevante ar urma să ajungă la forțele armate într-un interval de unu până la trei ani.

Statele membre vor participa la definirea provocărilor pentru care companiile trebuie să propună soluții, astfel încât produsele dezvoltate să răspundă nevoilor lor de capabilități de apărare.

IMM-urile vor beneficia și de acces accelerat la infrastructuri de testare și experimentare, pentru a depăși unul dintre obstacolele importante în aducerea produselor pe piață. Programul va facilita, totodată, stabilirea de parteneriate între firmele mici și marile companii din industria de apărare, pentru a încuraja utilizarea produselor finanțate prin AGILE. Achiziția acestor produse va fi simplificată.

Noul instrument va completa programele existente ale UE pentru industria de apărare, punând accent pe sprijin financiar rapid și țintit pentru companiile care dezvoltă produse bazate pe tehnologii emergente și disruptive.

Adoptarea formală de către Consiliu urmează acordului provizoriu încheiat cu Parlamentul European la 15 iulie 2026 și votului exprimat de eurodeputați în plen la 6 octombrie.

Regulamentul va fi semnat de președinții Parlamentului European și Consiliului și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Țările „frugale”, în frunte cu Germania, sunt nemulțumite de propunerea președinției irlandeze privind bugetul multianual al UE: Suntem încă departe de un acord
Țările „frugale”, în frunte cu Germania, sunt nemulțumite de propunerea președinției irlandeze privind bugetul multianual al UE: Suntem încă departe de un acord
Articolul următor
PPE, S&D, Renew Europe și Verzii resping propunerea Președinției irlandeze pentru viitorul buget al UE: „Nu poate constitui baza pentru obținerea acordului Parlamentului European”
PPE, S&D, Renew Europe și Verzii resping propunerea Președinției irlandeze pentru viitorul buget al UE: „Nu poate constitui baza pentru obținerea acordului Parlamentului European”
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare