Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase” ale Germaniei cu a doua economie globală

Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat o resetare a relațiilor comerciale cu China, după o întâlnire pe care a avut-o cu președintele chinez Xi Jinping, în cadrul unei vizite de trei zile în cea de-a doua economie globală, invocând deficitul comercial în ascensiune al Germaniei în relația cu această țară, informează Politico Europe.

„Această dinamică este nesănătoasă. Prin urmare, abordăm această problemă și dorim să găsim modalități de a reduce acest deficit comercial. Am subliniat că avem un dezechilibru considerabil din punct de vedere comercial de aproximativ doi ani. Vrem să reducem aceste dezechilibre, care au apărut în principal din cauza supracapacității din China”, a declarat Merz după întâlnirea cu liderul chinez.

Mai puțină naivitate în relațiile cu China în contextul în care companiile mici și mijlocii resimt competiția chineză

China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei în 2025, înlocuind SUA, care a ocupat această poziție pentru o scurtă perioadă, cu un volum comercial de peste 250 de miliarde de euro (294 miliarde de dolari) în 2025. Deficitul comercial al Germaniei a atins un nivel record în 2025, estimat la aproximativ 90 de miliarde de euro, potrivit Institutului Economic German. Aceasta reprezintă o creștere de 30 de miliarde de euro față de 2024.

Cancelarul german a declarat că își propune să echilibere relația comercială dintre cele două economii, precizând că „această dinamică nu este sănătoasă. Prin urmare, abordăm această problemă și vrem să găsim modalități de a reduce acest deficit comercial”, a spus Merz.

În același timp, cancelarul german a salutat „potențialul care încă există” în relațiile cu China, afirmând că liderii chinezi au convenit să comande până la 120 de avioane de la Airbus.

În pofida dorinței de aprofundare a relațiilor bilaterale, Beijingul este, de asemenea, un concurent major pentru Germania în special în industria mecanică, chimică și auto. În 2023, Germania a definit China drept „partener, concurent și rival sistemic”. În Germania, cele aproape patru milioane de întreprinderi mici și mijlocii care au constituit în mod tradițional coloana vertebrală a economiei germane, simt presiunea.

Potrivit unui nou studiu realizat de banca germană de investiții și dezvoltare KfW, deținută de stat, aproape una din cinci dintre aceste companii (19%) afirmă că se confruntă cu o concurență din ce în ce mai mare din partea Chinei. Și nu numai în ceea ce privește prețurile, ci și, din ce în ce mai mult, în ceea ce privește calitatea, informează Deutsche Welle.

„Probabilitatea ca o companie să privească cu pesimism viitorul crește brusc dacă are concurenți direcți în China”, scrie banca, care a enumerat cele mai mari obstacole cu care se confruntă companiile germane: birocrația (o problemă pentru 65%), impozitele ridicate (60%) și energia scumpă (41%).

Cu toate acestea, multe întreprinderi mijlocii beneficiază, de asemenea, de comerțul cu China: aproximativ 19 % dintre întreprinderile mici și mijlocii au declarat că utilizează în prezent importurile din China pentru a reduce costurile sau pentru a-și îmbunătăți propria gamă de produse.

De altfel, înaintea călătoriei lui Merz în China, unii lideri germani din sectorul de business au solicitat cancelarului să adopte o poziție mai dură față de politicile industriale chineze care conduc la avantaje competitive pentru companiile din această țară – inclusiv subvenții sau practicarea deliberată a prețurilor de dumping.

Pare că Friedrich Merz, însoțit de o delegație considerabilă a mediului de afaceri, inclusiv reprezentanți ai Volkswagen, BMW și Siemens, a fost receptiv la această presiune, solicitând Chinei să creeze condiții de concurență echitabile, mai precis să reducă subvențiile acordate producătorilor interni, să permită aprecierea monedei sale și să asigure continuarea exporturilor de materii prime, precum minerale critice — toate acestea fiind în beneficiul industriei germane și condiții sine qua non pentru o consolidare a relațiilor dintre cele două țări, conform The New York Times.

Friedrich Merz, mesaj în consonanță cu cel transmis de Emmanuel Macron

Cancelarul german este printre ultimii lideri occidentali care au vizitat China, după premierul britanic Keir Starmer, prim-ministrul canadian Mark Carney și președintele francez Emmnauel Macron, și înainte de preconizata vizită a președintelui SUA, Donald Trump, programată pentru începutul lunii aprilie.

Deși interesele franco-germane din relația cu China sunt pe alocuri diferite, numitorul comun dintre primele două economii UE când vine vorba de Beijing pare să fie cel al echilibrării balanței comerciale și al asigurării unei concurențe echitabile.

În cele șase decenii de relații diplomatice între Franța și China, legăturile economice s-au intensificat enorm. Comerțul bilateral a crescut de 800 de ori, de la 100 de milioane de dolari în 1964 la 81,2 miliarde de dolari în 2022. China este al patrulea partener comercial al Franței, în timp ce Franța este al treilea partener comercial al Chinei din UE, arată o analiză a Atlantic Council.

Principalele exporturi ale Chinei către Franța includ componente energetice, produse electronice, mobilier, clădiri prefabricate, mașini, mărfuri și vehicule. În plus, exporturile de bunuri de consum, inclusiv electrocasnice și jucării, au crescut cu aproape 30% între 2023 și 2024.

Între timp, Franța rămâne cea mai mare sursă de importuri agricole a Chinei din UE. Carnea de porc, produsele lactate și vinul domină, dar și produsele cosmetice, bunurile de lux și medicamentele sunt la mare căutare.

Comerțul bilateral este puternic dezechilibrat: între 2022 și 2023, deficitul comercial al Franței cu China a crescut de la 1,1 miliarde de euro (1,2 miliarde de dolari) la 2,92 miliarde de euro (3,14 miliarde de dolari).

Investițiile s-au extins, de asemenea. În timp ce în 2019 existau 1.100 de companii franceze care operau în China, acest număr a crescut la peste 2.000 în 2023, în sectoare precum industria, comerțul cu amănuntul, agricultura, transporturile, serviciile financiare și dezvoltarea urbană.

Așa se face că în cadrul celei de-a patra vizite în China ce a avut loc la începutul lunii decembrie, Macron i-a propus președintelui Xi Jinping „o agendă pozitivă în trei direcții pentru relațiile noastre, una a stabilității geopolitice, una a reechilibrării economice și una a sustenabilității mediului”.

Dependența de China și nemulțumirile legate de politicile comerciale anticoncurențiale ale celei de-a doua economii globale reprezintă preocupări la nivelul UE

UE consideră China un partener pentru cooperare, un concurent economic și un rival sistemic, iar împreună reprezintă împreună aproape 30% din comerțul global cu bunuri și servicii și peste o treime din PIB-ul global.

Potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, în 2024, comerțul bilateral UE-China în bunuri și servicii a depășit 845 de miliarde de euro. În același an, UE a exportat către China bunuri în valoare de 213,2 miliarde de euro și a importat bunuri în valoare de 519 miliarde de euro.

În ultimii ani, UE și-a exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la dezechilibrele sistemice care caracterizează economia chineză. Politicile și practicile industriale perturbatoare ale Chinei – în special în ceea ce privește sprijinul pe scară largă acordat sectorului manufacturier – creează o supracapacitate în China, cu efecte negative externe pentru o gamă largă de membri ai OMC.

În plus, China a introdus un set din ce în ce mai larg de controale la export, care nu au justificări clare în ceea ce privește dubla utilizare. Acest lucru se referă atât la materiile prime critice, cât și la anumite tehnologii. Aceste controale au un impact negativ asupra lanțurilor de aprovizionare ale UE.

Un alt motiv de îngrijorare este tendința Chinei de a înlocui importurile și de a deveni autosuficientă.

Multe întreprinderi europene consideră că mediul de afaceri din China a devenit mai politizat de-a lungul anilor. Provocările economice au crescut, în timp ce obstacolele de reglementare au rămas în mare parte neschimbate, ceea ce a avut un impact negativ suplimentar asupra perspectivelor de afaceri.

Problema a fost atacată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu ocazia summitului UE-China, desfășurat în iulie 2025 menit să marcheze 50 de ani de relații diplomatice.

„Este vital ca Europa și China să-și recunoască reciproc preocupările și să propună soluții concrete”, a spus atunci Ursula von der Leyen.

Dincolo de aspectele comerciale, Uniunea Europeană a devenit preocupată de dependența de China când vine vorba de materii prime critice, necesare în sectoare precum cel al vehiculelor electrice, energiei verzi, sectorul tehnologic, militar sau aviatic.

UE nu are nicio producție internă de pământuri rare. 98 % din cererea sa de magneți din pământuri rare este acoperită de furnizori chinezi. Dependențe similare există și în cazul magneziului, galiului și germaniumului – metale esențiale pentru semiconductori și tehnologii de apărare, conform World Economic Forum.

Când Beijingul a înăsprit licențele de export în 2025, exporturile de magneți au scăzut cu trei sferturi, iar mai mulți producători europeni de automobile au fost nevoiți să oprească producția. Timp de decenii, Europa a tratat materiile prime ca pe o problemă legată de mărfuri, mai degrabă decât ca pe una strategică, situație care a devenit costisitoare.

Banca Centrală Europeană estimează că peste patru cincimi din marile companii europene se află la trei pași de lanțul de aprovizionare al unui producător chinez de pământuri rare. Această dependență concentrată înseamnă că firmele care se aprovizionează cu componente prin intermediari sunt în continuare expuse la importurile chineze și, prin urmare, la riscul politic.

Mai mult, China domină piața elementelor rare în tot procesul, de la extracție până la fabricarea magneților. Se estimează că China reprezintă 70% din extracția globală de elemente rare, 90% din separare și prelucrare și 93% din fabricarea magneților, potrivit think-tankului Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Pe acest fundal caracterizat de dependență, Comisia Europeană a adoptat la începutul lunii decembrie Planul de acțiune RESourceEU pentru a accelera și amplifica eforturile sale de a asigura aprovizionarea UE cu materii prime critice, precum elementele din grupul pământurilor rare, cobaltul sau litiul. Propunerea urmărește:

înființarea unui Centru european pentru materiile prime critice, care va furniza informații despre piață, va coordona și finanța proiecte strategice utilizând instrumente adaptate împreună cu parteneri privați și publici și va acționa ca administrator de portofoliu pentru lanțuri de aprovizionare diversificate și reziliente, inclusiv prin achiziții comune și constituirea de stocuri.

accelerarea proiectelor relevante pentru UE prin mobilizarea instrumentelor financiare de reducere a riscurilor și eliminarea blocajelor normative, pentru a accelera proiectele strategice care au potențialul de a reduce dependențele cu până la 50 % până în 2029.

aprofundarea cooperarării cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a diversifica aprovizionarea și a accelera cooperarea industrială, pe baza celor 15 parteneriate strategice existente semnate cu țări bogate în resurse, cel mai recent fiind cel cu Africa de Sud.

Planul amintit mai sus se înscrie în linia de acțiune specifică și altor sectoare ale relației cu China, și anume aceea de a reduce riscurile, nu de a se decupla complet de Beijing.

Mai precis, la fel ca Germania și Franța, UE urmărește reducerea dependențelor și vulnerabilităților critice, inclusiv în lanțurile de aprovizionare ale UE, și diversificarea acolo unde este necesar.

În același timp, recunoscând importanța menținerii unor canale de comunicare deschise, UE continuă să urmărească cooperarea cu China atât la nivel bilateral, cât și multilateral.