Din China, președintele Germaniei pledează pentru o relație comercială bazată pe principiul „win-win”: Parteneriatul funcționează doar dacă ambele părți au ceva de câștigat

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, aflat în vizită în China, a făcut apel la menținerea principiului win-win din relațiile sino-germane, preluând expresia „cooperare win-win” folosită frecvent de Beijing în declarațiile de politică externă, informează Deutsche Welle.

„Astăzi, China nu este doar una dintre cele mai mari economii, ci și una dintre cele mai inovatoare. Este liderul mondial pe numeroase piețe de înaltă tehnologie. Și Germania, la rândul ei, a fost strâns implicată în această poveste în calitate de partener comercial, investitor, asociat în întreprinderi comune, furnizor de mașini, echipamente și vehicule, precum și cumpărător de produse chinezești. Istoria relațiilor noastre economice dovedește că comerțul liber și echitabil aduce beneficii tuturor părților. <<Win-win>> a fost rețeta noastră de succes pentru o lungă perioadă de timp”, a subliniat Steinmeier într-un discurs susținut la Universitatea Peking.

El a reamintit că Germania, în calitate de membră UE care face din piața unică, nu dorește să se decupleze de China, ci dorește să se asigure că comerțul continuă să fie în beneficiul ambelor părți.

„Pe scurt, nu trebuie să permitem ca relația noastră de tip win-win să se transforme într-una de tip win-lose. Parteneriatul se menține doar dacă ambele părți au ceva de câștigat. De aceea, căutăm soluții prin dialog pentru sectoarele în care au apărut dezechilibre majore. Companiile germane și chineze concurează din ce în ce mai mult pe multe piețe de înaltă tehnologie și sofisticate, precum industria auto și ingineria mecanică. Această concurență este benefică și motivează pe toată lumea – dar numai atunci când se bazează pe reguli echitabile și pe condiții de concurență echitabile. Acesta este obiectivul pe care îl urmărim în discuțiile noastre politice”, a mai spus președintele Germaniei.

Acesta a arătat că înțelege dorința Chinei de a-și proteja economia împotriva șocurilor externe și a influențelor negative. Cu toate acestea, a continuat oficialul german, „faptul că China dispune de o autonomie mai mare nu trebuie să însemne, dimpotrivă, că ceilalți devin din ce în ce mai dependenți de China și mai vulnerabili față de aceasta.”

„Când noi, europenii, constatăm că întreprinderile noastre au doar un acces strict controlat la piața chineză, sau chiar niciun acces, în timp ce cantități mari de exporturi chineze subvenționate de stat ajung pe piețele noastre, sau când China controlează și restricționează fluxul de materii prime și precursori importanți, acest lucru generează riscul unei vulnerabilități unilaterale pentru noi. Acest lucru nu este ceva ce noi, europenii, ne-am dori pentru economia noastră, la fel cum nici China nu își dorește acest lucru pentru economia sa. Noi, europenii, nu putem permite ca baza noastră industrială să se erodeze”, a evidențiat Steinmeier dezechilibrele din relațiile UE-China.

Într-o abordare mai tranșantă, cancelarul german Friedrich Merz, aflat în vizită la Seul, a făcut apel la o o ordine comercială mai bună, bazată pe norme, atrăgând atenția că lanțurile de aprovizionare riscă să fie transformați în „pioni politici”, într-o critică ce pare îndreptată împotriva Chinei și SUA.

Citiți și: Merz avertizează că transformarea lanțurilor de aprovizionare în „pioni politici” amenință prosperitatea și securitatea unor regiuni întregi

Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase” ale Germaniei cu a doua economie globală

Germania s-a opus mult timp adoptării unor măsuri mai dure împotriva Chinei, temându-se de represalii.

Însă presiunea tot mai mare asupra industriilor-cheie a determinat Berlinul să solicite competențe mai puternice ale UE în materie de apărare comercială, pentru a-și proteja baza industrială.

La începutul acestei luni, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au cerut Uniunii Europene să își creeze noi instrumente juridice pentru a putea acționa mult mai rapid în cazul unui război comercial, în special cu China.

Citiți și: Macron și Merz cer UE noi instrumente juridice pentru a reacționa rapid în cazul unui război comercial, în special cu China

Parisul și Berlin consideră instrumentele europene actuale prea lente și lipsite de substanță, în comparație cu arsenalul comercial de care dispun China sau SUA. Emmanuel Macron și Friedriech Merz intenționează să-și prezinte propunerea la următorul summit al șefilor de stat și de guvern europeni de la Bruxelles de la jumătatea lui octombrie.

Aceste măsuri ar urma să se aplice identic tuturor partenerilor comerciali, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Dar principala preocupare a industriei europene rămâne China.

Deficitul comercial al UE cu China este colosal, atingând de anul trecut circa un miliard de euro pe zi. Acest aspect s-a aflat pe agenda discuțiilor dintre o delegație a Parlamentului European și omologii chinezi.

Citiți și: Parlamentul European cere intensificarea dialogului UE-China pentru reducerea dezechilibrelor comerciale și consolidarea încrederii

În acest context, Uniunea Europeană intenționează să recurgă la așa-numitele clauze de salvgardare pentru a limita importurile de produse chinezești în sectoare precum cel chimic, industria mobilei și cea a utilajelor.

Decizia ar putea fi prezentată încă din primul trimestru al anului 2027, după ce, începând cu 1 decembrie, importurile de automobile hibride din China ar urma să fie plafonate timp de patru ani, pornind de la 350.000 de unități în primul an și majorând cota cu 6% anual din al doilea an.