Din Italia, ministrul german de externe pledează pentru o politică de azil comună în UE și apreciază că ”urgența climatică este cea mai mare criză a vremurilor noastre”

Premierul spaniol, Pedro Sanchez, apreciază că sunt îndeplinite ”condițiile pentru a deschide gradual, cu precauţie, dezbaterea la un nivel tehnic şi la nivel european” cu privire la monitorizarea pandemiei de COVID-19, având în vedere că mortalitatea provocată de această boală a scăzut, informează Reuters, citat de Agerpres.

”Avem condiţiile pentru a deschide gradual, cu precauţie, dezbaterea la un nivel tehnic şi la nivel european, pentru a începe evaluarea evoluţiei acestei boli cu parametri diferiţi decât am făcut-o până acum”, a declarat Sanchez într-un interviu la postul de radio Cadena Sur, confirmând informația din cotidianul El Pais.

Publicația a scris luni că guvernul ia în considerare schimbarea modului în care monitorizează evoluţia epidemiei de COVID-19, pentru a utiliza în schimb o metodă similară celei cu care este supravegheată gripa, fără a mai înregistra fiecare caz şi fără a testa toate persoanele care prezintă simptome.

Organizația Mondială a Sănătății relata la începutul anului că există tot mai multe dovezi că varianta Omicron de coronavirus afectează căile respiratorii superioare, provocând simptome mai blânde decât variantele anterioare, potrivit Digi24.

„Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că Omicron infectează partea superioară a corpului, spre deosebire de alte variante care ar putea provoca pneumonie severă”, a declarat managerul pentru monitorizarea COVID-19 din cadrul OMS, Abdi Mahamud, în cadrul unei conferinţe de presă la Geneva, subliniind că aceasta ar putea fi o ”veste bună”.

Totuşi, a adăugat acesta, transmisibilitatea ridicată a Omicron înseamnă că noua variantă va deveni dominantă în câteva săptămâni în numeroase locuri, reprezentând o ameninţare în ţările în care o parte mare a populaţiei rămâne nevaccinată.

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană la 7 ianuarie, 80% din populația adultă din Uniunea Europeană era imunizată.

📍Another #COVID19 vaccination milestone reached ▶️ 80% of 🇪🇺 adults are fully vaccinated. Our efforts must continue to keep each other safe.

▶️ The message is clear👉 get your vaccinations and boosters. They offer the best protection from the most serious effects of the virus. https://t.co/NacvyoxbAN

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 7, 2022