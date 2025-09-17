Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a arătat convingerea că „pacea va reveni și că Ucraina va învinge”, reiterând că „nimic nu poate fi, nu ar trebui să fie și nu va fi decis în legătură cu Ucraina fără Ucraina”.

Aceasta se află în vizită la Kiev pentru a transmite sprijinul ferm și continuu al Uniunii Europene pentru țara invadată de Rusia și pentru a deschide o reprezentanță oficială a Parlamentului European în Ucraina, o nouă dovadă a consolidării legăturilor parlamentare dintre cele două părți, în perspectiva aderării Ucrainei în Uniunea Europeană.

„Acum, nu aveți nevoie de cuvinte de empatie din partea mea. Ceea ce aveți nevoie, ceea ce Europa v-a oferit încă din prima zi și ceea ce vom continua să vă oferim este sprijin real. Sprijin cu arme, muniție și instruire. Sprijin cu ajutor umanitar pentru familiile care și-au pierdut casele și persoanele dragi. Sprijin prin sancțiuni dure pentru a slăbi mașina de război a Rusiei și sprijin prin diplomație, pentru a menține cauza Ucrainei în fruntea agendei noastre. Sprijin în termeni de investiții reale, inclusiv în producția proprie a Ucrainei. Așa apărăm împreună Ucraina și ne apropiem de pace, așa lucrăm pentru a readuce acasă fiecare copil ucrainean răpit și pentru a-i readuce pe toți civilii care sunt încă luați ostatici”, a subliniat Roberta Metsola în discursul său susținut în Parlamentul ucrainean.

În contextul precipitării discuțiilor legate de pacea în Ucraina și definitivării garanțiilor de securitate pentru această țară, președinta Parlamentului European a atras atenția asupra pericolului unei „păci false”.

„Trebuie să fim clari cu privire la tipul de pace pe care îl urmărim. O pace falsă nu ar face decât să amâne războiul cu câteva luni sau ani, ducând la consecințe și mai grave. Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă. Trebuie să se bazeze pe justiție. Și trebuie să se bazeze pe demnitate. O pace care respectă suveranitatea și independența Ucrainei. Europa, la fel ca Ucraina, și-a dorit întotdeauna pacea. Acesta este motivul pentru care a fost fondată Uniunea noastră. Dar trebuie să fie o pace reală, una durabilă, o pace care să ne asigure tuturor siguranța. De aceea continuăm să insistăm pentru garanții de securitate și de aceea colaborăm cu partenerii noștri pentru a le transforma în realitate”, a evidențiat oficialul european.

Ukraine will never walk alone on the path to peace 🇪🇺🇺🇦 https://t.co/a7zBLaRV3q — Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025

Roberta Metsola a amintit și de sprijinul multidimensional pe care Uniunea Europeană l-a acorda Kievului, punctând că se depun eforturi pentru ca activele rusești înghețate să poată fi folosite în paralel cu sporirea presiunii asupra Moscovei.

„Ne așteptăm ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni să fie adoptat în curând. Ne coordonăm îndeaproape cu aliații noștri pentru a ne asigura de un impact sporit și vom continua să renunțăm la gazul și petrolul rusesc. Este vorba despre solidaritate în acțiune, dar, în ultimă instanță, este vorba și despre securitatea noastră colectivă”, a continuat Metsola.

Președinta Parlamentului European a ținut să evidențieze că „o parte din această solidaritate și securitate este și locul Ucrainei în uniunea noastră”.

„Aderarea la Uniunea Europeană este o garanție de securitate în sine și mergem împreună pe această cale. Europa trebuie să se adapteze. Progresul pe care l-ați realizat deja în ceea ce privește următorul pas, de deschidere oficială a așa-numitului <<Fundamentals Cluster>>. Sunt convinsă că vom găsi o cale de urmat. Vă asigur că veți beneficia de sprijinul deplin al Parlamentului European în acest sens. Integrarea europeană nu este un concept abstract, ci aduce rezultate concrete”, a dat asigurări Roberta Metsola.

Arătând că UE dorește să recunoască angajamentul Ucrainei de a apăra democrația, aceasta a anunțat deschiderea unei reprezentanțe oficiale a Parlamentului European la Kiev.

I received from the President of the European Parliament, @EP_President, the protocol on the opening of a permanent European Parliament’s presence in Kyiv. This decision is of great importance: it will deepen cooperation between Ukraine and the European Union, strengthen… pic.twitter.com/gsRVB22SQY — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) September 17, 2025

„Arătați lumii ce înseamnă să aperi democrația în cele mai dificile circumstanțe. Vă mulțumesc pentru asta. Știu că este epuizant, știu cât de dificil este, dar permiteți-mi să repet: reziliența, curajul și hotărârea dumneavoastră au inspirat lumea. Să știți că Parlamentul European va rămâne ferm alături de dumneavoastră la fiecare pas până când pacea va fi asigurată, până când libertatea va fi restabilită. Și până când Ucraina își va ocupa locul cuvenit în familia noastră europeană. De aceea mă aflu aici săptămâna aceasta, pentru a consolida și mai mult cooperarea noastră. Deschidem un birou de reprezentare permanentă al Parlamentului European aici, la Kiev, astfel încât să fim prezenți pe teren, lucrând alături de dumneavoastră în fiecare zi. Acesta a fost angajamentul nostru față de dumneavoastră și l-am respectat. Suntem aici, alături de dumneavoastră, și vom rămâne aici. Și, așa cum spunem și noi, nu veți fi niciodată singuri. Iar când pacea va veni și când acest capitol întunecat se va încheia în sfârșit, vom fi alături de dumneavoastră în procesul de reconstrucție. Și în curând, vă veți alătura familiei de națiuni din Uniunea European”, a conchis președinta Parlamentului European.