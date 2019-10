Din plenul Parlamentului de la Belgrad, premierul rus Dmitri Medvedev invită Serbia să se alăture Uniunii Economice Eurasiatice

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că renunţă la proiectul său, extrem de criticat, de a organiza summitul G7, pe care SUA trebuie să-l găzduiască, la un club de golf de-al său din Miami.

“Din cauza media şi a ostilităţii nebune şi iraţionale a democraţilor, nu mai luăm în considerare ca Trump National Doral din Maimi să găzduiască G7 în 2020. Demarăm căutarea altui loc, inclusiv eventual Camp David, imediat“, a scris el pe Twitter, reacţionând la acuzaţiile de corupţie la adresa sa, în contextul în care summitul din 2020 va avea loc cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale americane.

….Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!

