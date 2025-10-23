Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat, în poziția legislativului european, măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai bine pregătită pentru provocările viitorului.

„Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 nu este doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa”, a declarat Victor Negrescu în plenul Parlamentului European.

Victor Negrescu a subliniat că unul dintre proiectele-cheie pe care le-a propus și care a fost adoptat de legislativul european este crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale, dar și pentru întărirea prezenței europene într-o zonă strategică pentru întreaga Uniune.

„Totodată, am spus nu austerității și am cerut mai multe resurse pentru IMM-uri, tineri, sănătate, combaterea atacurilor cibernetice și noi proiecte pilot, precum cel prin care am propus finanțarea rutei Via Transilvanica”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.

Referindu-se la viitorul buget european, Victor Negrescu a insistat asupra nevoii unei abordări curajoase.

„Europa are nevoie de un buget curajos, care investește în oameni, oferă stabilitate și protecție cetățenilor săi și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”, a concluzionat deputatul european.