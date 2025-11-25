EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie
Pe fondul unei anchete majore derulate în România privind obținerea ilegală a actelor de identitate, cu posibile legături infracționale și până la 7.000 de documente suspecte, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin crearea unui mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie.
„România investighează un caz grav de obținere ilegală a actelor de identitate, cu sute de documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie false și cu posibile legături cu rețele infracționale. Estimările indică până la 7000 de acte suspecte”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În acest context, Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin:
- crearea unui mecanism european unic de verificare a certificatelor de cetățenie,
- instituirea unei baze de date comune pentru documentele suspecte sau anulate,
- stabilirea unor reguli standard privind procedurile de obținere și redobândire a cetățeniei,
- derularea unei anchete europene care să sprijine Parchetul din România,
- acordarea de sprijin tehnic pentru digitalizarea completă a sistemelor naționale.
„România are nevoie de acest sprijin european pentru a opri rapid și eficient orice tentativă de fraudare a identității și pentru a proteja securitatea întregii Uniuni”, a subliniat Victor Negrescu.
Eurodeputații din comisiile de specialitate din PE pledează pentru un „Schengen militar”. Gheorghe Falcă: În fața riscurilor de securitate de pe flancul estic, viteza înseamnă protecție
Europarlamentarii din Comisiile pentru Transport și pentru Apărare din Parlamentul European solicită urgent facilitarea circulației trupelor și a echipamentelor militare în UE prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii.
Proiectul de rezoluție privind mobilitatea militară, adoptat luni de comisiile pentru transporturi și apărare, subliniază necesitatea urgentă de a facilita circulația rapidă transfrontalieră a trupelor, echipamentelor și bunurilor în întreaga Europă, pentru a fi pregătiți să facă față unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, informează Parlamentul European într-un comunicat.
Aceasta este o condiție esențială pentru securitatea și apărarea comună europeană, dar și crucială pentru securitatea flancului estic, în special a țărilor baltice și a Poloniei, adaugă eurodeputații.
Eurodeputații din domeniul transporturilor și apărării recunosc că, deși s-au înregistrat progrese semnificative în îmbunătățirea mobilității militare, există încă obstacole administrative și financiare considerabile, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că, uneori, transportul echipamentelor militare în UE poate dura peste o lună.
Într-o reacție pe platforma de socializare Facebook, europarlamentarul Gheorghe Falcă a arătat că adoptarea acestui document „este un pas important către ceea ce putem numi un «Schengen al mobilității militare».”
„Europa are nevoie de rute sigure, rapide și interoperabile pentru a permite deplasarea forțelor și a echipamentelor atunci când situația o cere. În fața riscurilor de securitate de pe Flancul Estic, viteza înseamnă protecție. Mobilitatea militară nu privește doar apărarea. Investițiile în infrastructură duală întăresc economiile locale, modernizează rețelele de transport, cresc reziliența și aduc beneficii directe cetățenilor. Votul de astăzi (n.r. luni) arată o voință comună pentru proceduri mai simple, infrastructură modernizată, cooperare mai strânsă cu NATO și un cadru european care să permită mișcarea rapidă, coordonată și sigură”, a precizat Falcă.
El a explicat că, pentru România, „mobilitatea militară înseamnă investiții directe în infrastructura critică de pe Flancul Estic, modernizarea rutelor și a porturilor, creșterea capacității logistice și un timp de reacție mult mai rapid în situații de criză.”
„Țara devine un nod strategic în rețeaua europeană, ceea ce aduce locuri de muncă, fonduri europene dedicate și o protecție sporită pentru cetățeni, economie și infrastructurile vitale”, a completat Gheorghe Falcă.
Către un „spațiu Schengen militar”
Europarlamentarii solicită țărilor UE și Comisiei Europene să intensifice investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare de mobilitate militară ale UE, să aplice mai multe soluții digitale și să accelereze autorizațiile de circulație transfrontalieră.
Comisiile pentru transporturi și apărare doresc crearea unui „Schengen militar”, consolidat de un grup de lucru pentru mobilitate militară și de un coordonator european care să eficientizeze punerea în aplicare a diferitelor inițiative.
Acestea solicită Comisiei să prezinte o foaie de parcurs pentru realizarea acestui obiectiv și sugerează, de asemenea, crearea unui ghișeu unic digital al UE pentru eliberarea autorizațiilor de circulație transfrontalieră a echipamentelor militare.
Finanțare adecvată
Eurodeputații salută propunerea Comisiei de a majora bugetul pentru mobilitatea militară în următorul buget pe termen lung la peste 17 miliarde de euro.
Aceștia solicită țărilor UE să nu reducă această propunere, așa cum s-a întâmplat în cazul bugetului pentru perioada 2021-2027, când fondurile propuse au fost reduse cu 75 %.
Pentru a realiza modernizarea a 500 de „puncte nevralgice” ale infrastructurii, cum ar fi poduri sau tuneluri, și pentru a face cele patru coridoare pe deplin operaționale, ar fi nevoie de cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă aceștia, îndemnând totodată Comisia să simplifice procedurile de obținere a finanțării pentru proiectele cu dublă utilizare.
Cooperarea UE-NATO
Mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea UE-NATO și este esențială pentru a permite deplasarea forțelor aliate în timp de pace, criză sau război, se arată în textul adoptat. Acesta solicită organizarea periodică de exerciții comune și teste de rezistență pentru a identifica și elimina obstacolele.
Eurodeputații doresc, de asemenea, ca UE să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupele de reacție rapidă pot traversa frontierele interne ale UE în termen de trei zile în „timp de pace” și în termen de 24 de ore în situații de criză.
Proiectul de rezoluție fără caracter legislativ privind mobilitatea militară a fost adoptat cu 56 de voturi pentru, 11 împotrivă și două abțineri. Acesta trebuie supus acum votului în plen, probabil în cadrul sesiunii din decembrie.
La 19 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat un pachet privind mobilitatea militară care vizează facilitarea circulației trupelor, echipamentelor și resurselor militare în Europa.
Vicepreședintele Parlamentului European avertizează: Pacea din Ucraina să nu vină cu prețul slăbirii suveranității ei sau al securității europene
În contextul în care planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina a deschis o nouă etapă în discuțiile internaționale, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că „orice inițiativă care poate apropia sfârșitul unui război brutal să fie analizată cu seriozitate”, timp în care „blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm”.
„Obiectivul comun al țărilor democratice este ca pacea să fie durabilă și să nu vină cu prețul slăbirii suveranității Ucrainei sau al securității europene. Iar eforturile administrației americane sunt lăudabile. (…) Orice plan trebuie să includă garanții reale de securitate, să respecte dreptul internațional și să evite concesiile unilaterale care ar putea crea precedente periculoase pentru întreaga regiune. În același timp, Europa și România trebuie să fie parte activă în acest proces. Securitatea noastră comună depinde de modul în care gestionăm acest moment”, a precizat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
De asemenea, acesta susține că România și Uniunea Europeană au susținut constant dreptul Ucrainei de a decide asupra propriului viitor și vor continua să sprijine împreună cu Statele Unite o soluție care aduce pace, dar și stabilitate pe termen lung: „O pace negociată cu responsabilitate, împărtășită și garantată de parteneri, poate oferi șansa reală la reconstrucție și securitate durabilă.”
„Blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm. Pacea trebuie să fie un angajament care protejează oamenii și valorile noastre comune”, a conchis eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu.
Citiți și: Von der Leyen: Nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina. Liderii europeni discută azi despre planul Trump-Putin
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii
Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii, a subliniat eurodeputatul Dan Motreanu.
Comisia pentru Agricultură a aprobat acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind simplificarea Politicii Agricole Comune, dosar pentru care Dan Motreanu a fost responsabil din partea Grupului PPE.
„M-am asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a transmis eurodeputatul, prezentând beneficiile înțelegerii:
- Măsurile pentru simplificarea PAC vizează economii de până la 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.
- Se va efectua un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație.
- Crește sprijinul pentru pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor.
- A fost introdusă posibilitatea finanțării achiziției de bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin pilonul II.
- Fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale.
- Acordul prevede posibilitatea recunoașterii fermelor certificate ecologic sau în conversie cu respectarea automată a anumitor condiționalități în materie de mediu și climă.
- Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC, regulile europene pe care trebuie să le respecte fermierii pentru a proteja solul, apa și mediul. „Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000”, a explicat Motreanu.
- Fermele sub 30 de hectare vor fi exceptate de la rotația și diversificarea culturii.
- În ceea ce privește pășunile permanente, statele membre vor putea alege să păstreze statutul terenurilor clasificate drept arabile, chiar dacă acestea au fost utilizate ca pășuni pe termen lung. ”Acest lucru permite fermierilor cu pășuni cu rotație lungă, de peste cinci ani, să evite reclasificarea terenului”, a mai arătat eurodeputatul.
Acordul provizoriu privind simplificarea condițiilor politicii agricole comune a UE a fost aprobat de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală cu 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere, potrivit unui comunicat al legislativului european.
Acum, pentru ca reforma să poată intra în vigoare, acordul trebuie aprobat de Parlament în cadrul uneia dintre viitoarele sesiuni plenare și apoi de Consiliu.
Pachetul de simplificare „Omnibus III” din domeniul agriculturii face parte dintr-un obiectiv politic mai amplu de consolidare a competitivității Uniunii Europene, prin reducerea poverii administrative asupra întreprinderilor și crearea unor condiții mai favorabile pentru desfășurarea activităților economice în UE.
