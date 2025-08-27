Din R. Moldova, vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, reiterează sprijinul României pentru parcursul european al țării vecine: Am fost și vom rămâne mereu alături de voi

Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, a transmis, din raionul Ungheni, un mesaj de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova, cu ocazia celebrării a 34 de ani de când această țară și-a declarat independența.

„Astăzi sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova, un moment simbolic pentru toți cei care cred în libertate, demnitate și parcurs european. De Republica Moldova ne leagă mai mult decât granițele. Avem aceeași limbă, aceeași istorie, aceeași cultură și aceleași aspirații către libertate și demnitate”, a amintit Rusu valorile comune împărtășite de cele două țări vecine.

Vicepreședintele Senatului a dat asigurări că „România va rămâne mereu alături de Republica Moldova, sprijinind parcursul ei european și dorința oamenilor de a trăi într-o societate liberă și democratică”.

Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.

„Indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi”, a fost mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan.

La 23 august, cu ocazia împlinirii a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prim-ministrul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru a reitera sprijinul României pentru drumul irevesibil către UE.

Acesta a deschis drumul pentru vizita de astăzi a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, la Chișinău, pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei țări.

Țara vecină organizează pe 28 septembrie alegeri parlamentare, considerate cruciale pentru viitorul său european, pe care Rusia încearcă să îl deturneze prin acțiuni de ingerință, dezinformare și manipulare.