CONSILIUL EUROPEAN
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
O echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a colabora cu „prietenii noștri europeni” pe marginea unor sancțiuni suplimentare asupra Rusiei, a dezvăluit președintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent la Uzhhorod, o regiune din vestul Ucrainei la finalul primei sale săptămâni din „turneul capitalelor” europene care a inclus și un popas la București.
„Bombele rusești continuă să lovească orașele ucrainene, ucigând oameni, ucigând copii, distrugând orașe și provocând suferințe enorme. Numai o presiune mai mare poate schimba acest curs și suntem gata să facem mai mult. Colaborăm cu Statele Unite și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a spori presiunea prin sancțiuni suplimentare, sancțiuni directe și sancțiuni secundare. Mai multe măsuri economice pentru a determina Rusia să înceteze acest război, să înceteze uciderea oamenilor, să înceteze distrugerea Ucrainei. La Bruxelles au început deja lucrările la noul pachet de sancțiuni, iar o echipă europeană se deplasează la Washington DC pentru a colabora cu prietenii noștri americani”, a subliniat Costa, aflat la a treia vizită în Ucraina în mai puțin de un an.
Happy to be in Uzhhorod at the invitation of President @ZelenskyyUa
Yesterday, 26 countries and the EU provided concrete security commitments to Ukraine. We are ready for the day after. But for that day to come, we must push Putin to the negotiating table. https://t.co/dWVXui97gm
— António Costa (@eucopresident) September 5, 2025
De altfel, acesta a subliniat că se află pentru prima datată într-o regiune vestică a Ucrainei, în legătură cu care și-a exprimat speranța că, în viitor, nu va mai fi „granița Uniunii Europene, ci va face parte din Uniunea Europeană, deoarece Ucraina va deveni membru cu drepturi depline al UE”.
„Susținem reconstrucția Ucrainei și parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană. Este evident că aderarea Ucrainei cu drepturi depline la Uniunea Europeană nu reprezintă doar cea mai bună garanție a securității, ci și cea mai eficientă cale către prosperitate și către un viitor mai bun pentru poporul ucrainean. Doresc să subliniez astăzi cât de impresionați suntem de reformele pe care le-ați realizat în contextul războiului de pe teritoriul vostru. Această muncă trebuie să continue, iar noi suntem aici pentru a vă sprijini. Vă sprijinim în război, care este în desfășurare. Vă vom sprijini în eforturile dumneavoastră de pace în viitoarele negocieri de pace și, cel mai important, în viitorul nostru comun, ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a dat asigurări președintele Consiliului European.
El a amintit de sprijinul de necontestat arătat de Europa Ucrainei încă din prima zi de agresiune din partea Rusiei, punctând că UE, alături de țările sale membre, este cel mai mare contributor dintre toți donatorii la nivel global.
„Poporul ucrainean a arătat lumii curajul extraordinar în fața agresiunii Rusiei. Luptați pentru o pace justă și durabilă. Acesta este și scopul nostru comun: să obținem o pace justă și durabilă în Ucraina. Sper că prin eforturile diplomatice reînnoite din timpul verii și prin întâlnirea din Alaska. Și Ucraina, și dumneavoastră personal, dragă Volodimir, și statele membre ale Uniunii Europene și toți membrii Coaliției de Voință au susținut eforturile președintelui Trump de a deschide negocierile de pace”, a mai spus Antonio Costa. într-o aluzie la dinamica diplomatică din ultima perioadă.
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.
România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au avut loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
Acesta este unul dintre motivele pentru care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”.
Pe de altă parte, Donald Trump a anunțat că va avea în curând o discuție și cu președintele rus Vladimir Putin, care insistă ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski să vină la Moscova pentru discuții, ofertă „otrăvită” respinsă deja de Kiev.
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
Premierul Ilie Bolojan s-a alăturat miercuri seară, la Palatul Cotroceni, discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială.
Costa a fost primit de Nicușor Dan pentru discuții privind principalele subiecte de pe agenda UE – sprijinul pentru Ucraina, programul SAFE pentru reînarmare, bugetul multianual și extinderea Uniunii – ca parte a unui “tur al capitalelor” UE pe care șeful Consiliului European îl efectuează, călcând pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
Premierul Bolojan a participat la discuțiile informale ce au urmat întrevederii oficiale. Imaginile publicate de Administrația Prezidențială îi arată pe cei trei lideri discutând relaxat în grădina Palatului Cotroceni, unde au fost însoțiti de ministrul de externe Oana Țoiu și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni, în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Dan.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Antonio Costa, care din postura de președinte al Consiliului European a colaborat deja cu trei președinți români: Klaus Iohannis, Ilie Bolojan (în perioada interimatului) și Nicușor Dan.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
Aceste teme au fost discutate și luni la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu cu președinta Comisiei Europene, România solicitând găzduirea Centrului de securitate maritimă al UE la Marea Neagră. Totodată, liderii români punct accentul și pe rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE
România este un element cheie pentru securitatea europeană, a declarat, miercuri, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei declarații comune cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, prilej cu care a subliniat că după alegerile din R. Moldova vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”.
Înaltul oficial european calcă pe urmele șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuând în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE după ce von der Leyen s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Costa.
Șeful Consiliului European a evidențiat că securitatea Europei depinde de securitatea de pe frontiera estică. ”Noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm că depindem în mare măsură de securitatea României”, a adăugat Antonio Costa.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
În context, și Costa a detaliat că a discutat cu președintele român și despre extinderea Uniunii Europene, ”cea mai importantă investiție geopolitică”, menționând în acest sens Republica Moldova.
”Guvernul Moldovei face lucrurile foarte bine în ceea ce privește reformele necesare”, a spus el, amintind că există unanimitate la nivelul statelor membre pentru a avansa parcursul european al Chișinăului.
Președintele Consiliului a apreciat că, după alegerile din Republica Moldova, care vor avea loc la finalul lunii, vor fi îndeplinite ”condițiile pentru a demara formal negocierile cu Republica Moldova”.
Președintele Consiliului European a spus că în prezent sunt pregătite dezbaterile pentru viitorul buget UE, pentru ”politici foarte ambițioase”.
Extinderea către Ucraina, R. Moldova, Balcanii de Vest este cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, subliniază președintele Consiliului European
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută alături de premierul croat Andrej Penkovic.
Antonio Costa se află într-un „tur al capitalelor” Uniunii Europene, care include și Bucureștiul, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat la începutul acestei săptămâni în România.
In Zagreb today with PM @AndrejPlenkovic 🇭🇷. Croatia, the EU’s newest member, is a valued and committed one. We discussed Ukraine, the EU budget, enlargement & migration – key issues for our common European agenda. 🇪🇺🇭🇷 https://t.co/qkcihzr8Em
— António Costa (@eucopresident) September 2, 2025
Antonio Costa a explicat că aceste vizite urmăresc să aducă instituțiile europene mai aproape de cetățenii UE, „o uniune a națiunilor, iar toate națiunile contează, toate vocile contează”.
„Este foarte important să ascultăm diferiți lideri pentru a creiona principalele noastre priorități și agenda pentru lunile care urmează. Este important să ne ascultăm unii pe alții, să construim unitatea, pentru că unitatea este principala putere în Uniunea Europeană”, a evidențiat președintele Consiliului European, amintind că agenda strategică existentă cuprinde mai multe priorități-cheie: competitivitatea, securitatea, ambele fiind interconectate.
„Trebuie să privim securitatea sub toate dimensiunile sale, inclusiv schimbări climatice, securitatea cetățenilor, apărare, care, la rândul lor, stimulează competitivitatea. Pentru aceasta, trebuie să colaborăm și să rămânem foarte stricți în elaborarea politicilor noastre”, a mai spus Costa.
Printre aspectele importante ale UE se numără și extinderea sau bugetul pe termen lung al Uniunii Europene.
„Extinderea este, de departe, cea mai importantă investiție geopolitică pe care o putem face în propria noastră securitate – extinderea către Ucraina, extinderea către Moldova și, bineînțeles, către țările din Balcanii de Vest. Este un proces foarte solicitant, dar trebuie să ne concentrăm asupra lui și să îi acordăm prioritate. Trebuie să continuăm să colaborăm cu toate aceste țări pentru a ne asigura că, în acest ciclu instituțional, vom duce la bun sfârșit acest proces”, a subliniat președintele Consiliului European.
Citiți și: Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani" despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
