Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei

O echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a colabora cu „prietenii noștri europeni” pe marginea unor sancțiuni suplimentare asupra Rusiei, a dezvăluit președintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent la Uzhhorod, o regiune din vestul Ucrainei la finalul primei sale săptămâni din „turneul capitalelor” europene care a inclus și un popas la București.

„Bombele rusești continuă să lovească orașele ucrainene, ucigând oameni, ucigând copii, distrugând orașe și provocând suferințe enorme. Numai o presiune mai mare poate schimba acest curs și suntem gata să facem mai mult. Colaborăm cu Statele Unite și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a spori presiunea prin sancțiuni suplimentare, sancțiuni directe și sancțiuni secundare. Mai multe măsuri economice pentru a determina Rusia să înceteze acest război, să înceteze uciderea oamenilor, să înceteze distrugerea Ucrainei. La Bruxelles au început deja lucrările la noul pachet de sancțiuni, iar o echipă europeană se deplasează la Washington DC pentru a colabora cu prietenii noștri americani”, a subliniat Costa, aflat la a treia vizită în Ucraina în mai puțin de un an.

Yesterday, 26 countries and the EU provided concrete security commitments to Ukraine. We are ready for the day after. But for that day to come, we must push Putin to the negotiating table. https://t.co/dWVXui97gm — António Costa (@eucopresident) September 5, 2025

De altfel, acesta a subliniat că se află pentru prima datată într-o regiune vestică a Ucrainei, în legătură cu care și-a exprimat speranța că, în viitor, nu va mai fi „granița Uniunii Europene, ci va face parte din Uniunea Europeană, deoarece Ucraina va deveni membru cu drepturi depline al UE”.

„Susținem reconstrucția Ucrainei și parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană. Este evident că aderarea Ucrainei cu drepturi depline la Uniunea Europeană nu reprezintă doar cea mai bună garanție a securității, ci și cea mai eficientă cale către prosperitate și către un viitor mai bun pentru poporul ucrainean. Doresc să subliniez astăzi cât de impresionați suntem de reformele pe care le-ați realizat în contextul războiului de pe teritoriul vostru. Această muncă trebuie să continue, iar noi suntem aici pentru a vă sprijini. Vă sprijinim în război, care este în desfășurare. Vă vom sprijini în eforturile dumneavoastră de pace în viitoarele negocieri de pace și, cel mai important, în viitorul nostru comun, ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a dat asigurări președintele Consiliului European.

El a amintit de sprijinul de necontestat arătat de Europa Ucrainei încă din prima zi de agresiune din partea Rusiei, punctând că UE, alături de țările sale membre, este cel mai mare contributor dintre toți donatorii la nivel global.

„Poporul ucrainean a arătat lumii curajul extraordinar în fața agresiunii Rusiei. Luptați pentru o pace justă și durabilă. Acesta este și scopul nostru comun: să obținem o pace justă și durabilă în Ucraina. Sper că prin eforturile diplomatice reînnoite din timpul verii și prin întâlnirea din Alaska. Și Ucraina, și dumneavoastră personal, dragă Volodimir, și statele membre ale Uniunii Europene și toți membrii Coaliției de Voință au susținut eforturile președintelui Trump de a deschide negocierile de pace”, a mai spus Antonio Costa. într-o aluzie la dinamica diplomatică din ultima perioadă.

Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.

România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.

Discuțiile au avut loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.

Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.

Acesta este unul dintre motivele pentru care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”.

Pe de altă parte, Donald Trump a anunțat că va avea în curând o discuție și cu președintele rus Vladimir Putin, care insistă ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski să vină la Moscova pentru discuții, ofertă „otrăvită” respinsă deja de Kiev.