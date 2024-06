Din vârful legendarei stânci de la Pointe du Hoc, Biden calcă pe urmele lui Reagan, chemându-i pe americani să apere democrația în fața ideologiilor odioase, precum eroii de acum 80 de ani

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, de la tribuna Parlamentului Franței, că Europa este un continent în stare de război şi a avertizat că Rusia nu îşi va înceta agresiunea la frontierele ţării sale, transmite dpa.

“Trăim vremuri în care Europa nu mai este, din nefericire, un continent al păcii. Din nou, oraşele Europei sunt distruse, iar satele sunt incendiate”, a spus el în discursul ţinut în faţa parlamentarilor francezi în cursul dimineţii, referindu-se la bombardamentele ruse asupra Ucrainei, potrivit Agerpres.

Liderul de la Kiev se află într-o vizită de stat în Franţa, unde a participat la ceremoniile de marcare a 80 de ani de la debarcarea aliată în Normandia, și a avut întrevederi bilaterale cu președintele francez Emmanuel Macron și cu președintele american Joe Biden, aflat la rândul său într-o vizită de stat în Franța.

“Ieri, i-am omagiat pe învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial care au apărat Europa. Astăzi, trebuie să o apărăm împotriva regimului rus, care nu recunoaște frontierele. Trebuie să dovedim puterea unității noastre, a alianțelor și a idealurilor noastre comune”, a spus el, în alocuțiunea sa.

De altfel, liderul ucrainean, care nu a ținut niciun discurs la comemorările de joi, a trasat o paralelă între Germania nazistă și hitleristă și Rusia putinistă.

“Este la fel acum ca atunci când răul și-a dezlănțuit agresiunea împotriva vecinilor săi în anii 1930. Hitler a depășit linie după linie. Putin face același lucru”, a spus Zelenski, la o zi după ce, în cuvântările lor, liderul francez Emmanuel Macron le-a cerut aliaților “să fim demni de cei care au debarcat în Normandia” în condițiile revenirii războiului în Europa, iar președintele american Joe Biden a precizat că forțele întunecate cu care au luptat aliații în urmă cu 80 de ani nu au dispărut.

I addressed the National Assembly to thank France for its support.

We must prove the power of our unity, alliances, and shared ideals. pic.twitter.com/OJQYvY6AaD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2024