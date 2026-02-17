Din Varșovia, ministrul canadian al Energiei promovează tehnologia CANDU utilizată și în România: Reprezintă cea mai bună opțiune pentru cea de-a doua centrală nucleară poloneză

Ministrul canadian al Energiei, Tim Hodgson, aflat într-o vizită la Varșovia, a pledat pentru tehnologia CANDU, despre care a spus că reprezintă cea mai bună opțiune pentru cea de-a doua centrală nucleară pe care Polonia o are în vedere, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Compania americană Westinghouse Electric a fost aleasă în 2022 pentru a construi prima centrală nucleară din Polonia, ca parte a eforturilor Varșoviei de a reduce dependența de combustibilii fosili.

Amplasamentul centralei nucleare Lubiatowo-Kopalino este pe coasta Mării Baltice, în Voievodatul Pomerania, la nord-vest de Gdansk. Aici urmează să fie construite trei reactoare cu apă sub presiune AP1000, primul fiind programat pentru a fi dat în funcţiune începând cu 2033.

În același timp, autoritățile poloneze au demarat prospectarea pentru a identifica un partener pentru cea de-a doua centrală nucleară și au lansat invitații mai multor parteneri, printre aceștia aflându-se SUA, Franța, Canada și Coreea de Sud.

„Suntem aici pentru a face progrese în dialogul privind energia nucleară, pe măsură ce Polonia faci pași cu a doua centrală nucleară”, a declarat Hodgson, adăugând că statul canadian va sprijini financiar oferta CANDU pentru Polonia.

Anul trecut, Polonia și Canada au semnat un acord care oferă un cadru juridic pentru cooperarea în domeniul energiei nucleare.

În Europa, tehnologia CANDU este operată doar în România de către Nuclearelectrica.

În 2024, compania românească și consorţiul companiilor Flour, Sargent & Lundy (SUA), Atkins Realis (CANDU – Canada) şi Ansaldo (Italia) au semnat contractul pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă.

Cele două noi reactoare vor însemna o putere instalată adițională de peste 1400MW la Cernavodă, o creștere a producției anuale de energie în România cu peste 11 milioane MWh, pentru cel puțin 30 de ani de operare, peste 19.000 de locuri de muncă bine plătite și evitarea a minim 10 milioane de tone de emisii de CO2 în fiecare an.

Tot în 2024, Nuclearelectrica și consorțiul internațional Candu Energy Inc. format din o companie Atkins Réalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat contractul de Inginerie, Procurare și Construcție (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavodă.

Retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă este un proiect major de investiții al SNN, care va prelungi durata de viață a unității cu 30 de ani, contribuind la atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României prin evitarea a 5 milioane de tone de emisii de CO2 anual.