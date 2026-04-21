Diplomația economică în sprijinul industriei naționale în prima ediție a Romania Industry Days la sediul NATO. Peste 20 de firme au prezentat soluții inovatoare de apărare agențiilor NATO

Robert Lupițu
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, au inaugurat luni, la sediul NATO din Bruxelles, evenimentul de promovare a industriei naționale de profil „Romania Industry Day”, la care a participat și secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska.

Acțiunea, organizată de Delegația Permanentă a României la NATO a marcat o etapă importantă în procesul de integrare a bazei industriale de apărare din România în lanțurile de aprovizionare globale ale Alianței, într-un moment în care bugetele totale aliate pentru apărare depășesc pragul de 1,4 trilioane de dolari anual, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Evenimentul a facilitat consultări tehnice de nivel înalt între cele peste 20 de companii românești participante și conducerile agențiilor specializate ale NATO: Agenția pentru Comunicații și Informatică (NCIA) și Agenția pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Discuțiile s-au concentrat pe identificarea nișelor tehnologice unde inteligența românească poate aduce valoare adăugată imediată, în special în domeniile sistemelor anti-dronă, securității cibernetice și inteligenței artificiale.

„Am construit acest eveniment cu atenție la detalii și o viziune pe termen lung pentru reziliența noastră industrială în care companiile noastre trebuie să intre în lanțurile de producție a celei mai mari alianțe defensive din lume. Astăzi am demonstrat că România a trecut de la statutul de consumator de securitate la cel de furnizor de soluții tehnologice avansate. Patriotismul economic înseamnă exact acest lucru, să deschidem ușile NATO pentru companiile noastre, astfel încât investițiile în apărare să genereze locuri de muncă de înaltă calificare și prosperitate acasă”, a declarat ministrul Oana Țoiu în cadrul deschiderii oficiale.

Prin acest demers, Ministerul Afacerilor Externe revitalizează componenta de diplomație economică, pregătind terenul pentru deciziile strategice ce vor fi adoptate la viitoarele Summituri B9 de la București și cel al NATO de la Ankara.

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Rolul strategic al României depinde de capacitatea de a livra rezultate, transmite Oana Țoiu după întâlnirea cu Roberta Metsola: România este neabătută în drumul său european
Legăturile de securitate Polonia-Franța "nu au limite", afirmă Tusk și Macron la Gdansk: Franța ar putea disloca în Polonia avioane cu focoase nucleare
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

