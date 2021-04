Diplomatul român Dan Stoenescu a fost numit însărcinat cu afaceri al Delegației Uniunii Europene în Siria

Uniunea Europeană, prin comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, și Organizația statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, prin ministrul togolez al afacerilor externe, Robert Dussey, au încheiat negocierile pentru acordul post-Cotonou, prin care a fost stabilit cadrul de cooperare politică, economică și sectorială pentru următorii douăzeci de ani.

After 5 rounds of negotiations, 10 meetings of Chief negotiators and numerous exchanges between the @PressACP and the @EU_Commission , I m pleased to announce that we have concluded the negotiations and initialized a new partnership Agreement. @EUCouncil @Europarl_EN pic.twitter.com/50gmkGYOye

— Robert Dussey (@rdussey) April 15, 2021