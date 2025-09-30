Directorul Executiv al FMI îi confirmă lui Ilie Bolojan că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la deschiderea primei ediții a „Timișoara Cities Summit”, că România nu era pe deplin pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007, însă hotărârea luată atunci de Uniunea Europeană s-a dovedit a fi una corectă, iar rezultatele de astăzi confirmă acest lucru.

„Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene”, a declarat șeful statului, inaugurând primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate.

El a adăugat că România, prin experiența acumulată în procesul de aderare la UE, poate sprijini țările candidate cu expertiză și specialiști, în special în programarea fondurilor europene pre și post-aderare.

Referindu-se la standardele de aderare, Nicușor Dan a susținut că „poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte”.

“Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut”, a adăugat președintele.

“Deci poate că – tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele – poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese”, a continuat Nicușor Dan.

Afirmația președintelui a venit într-un context mai larg în care procesul de extindere a Uniunii Europene este impulsionat politic, iar țările din Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina aspiră să adere la Uniune.

Cel mai recent, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale.

„Cele mai multe dintre democrațiile dumneavoastră nu erau depline când ați aderat la această Uniune. Ați luptat împotriva dictaturii. (…) Această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit (…) Nu cerem scurtături. Ne facem temele cu sârguință. Dar pentru noi, aderarea nu este doar un exercițiu tehnocratic. Este o cursă contra cronometru — pentru a ancora democrația noastră în Uniunea Europeană, acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”, a afirmat șefa statului moldovean, cu două săptămâni înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie încheiat cu victoria detașată a partidului pro-european al Maia Sandu, alegeri considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

La 25 aprilie 2025 s-au împlinit 20 ani de când România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ceea ce i-a permis să devină oficial stat membru al UE la 1 ianuarie 2007.

Cererea de aderare la Uniunea Europeană a fost depusă de către România în anul 1995. În 1999, liderii din Consiliul European, reuniți la Helsinki, au aprobat deschiderea negocierilor cu o parte dintre statele membre care înaintaseră deja cererea de aderare, printre acestea aflându-se și România. Negocierile au fost deschise în anul 2000 și au durat până la finele anului 2004, când reuniunea Consiliului European a marcat finalizarea negocierilor.

Împlinirea a 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare la UE de către România și Bulgaria a fost marcată anul acesta în preambulul declarației finale a summitului Consiliului European de la Bruxelles din luna iunie, reuniune care a marcat debutul președintelui Nicușor Dan la summit-urile UE.