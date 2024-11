Directorul general al AIEA consideră că revenirea Germaniei la energia nucleară este „o decizie logică”

Premierul Marcel Ciolacu și omologul britanic Keir Starmer au decis ”să consolideze cooperarea economică și parteneriatul de apărare” dintre cele două țări, cu prilejul vizitei pe care oficialul român a întreprins-o la Londra unde a avut mai multe întrevederi cu oficiali britanici și unde a deschis Forumul economic România-Marea Britanie.

”Începutul unei prietenii puternice cu premierul Keir Starmer pentru popoarele noastre, țările noastre, pentru valori democratice și pacea globală. Puternica diasporă românească din Marea Britanie ne inspiră să facem mai mult pentru a consolida parteneriatul nostru strategic la toate nivelurile. Am decis să consolidăm cooperarea noastră economică și parteneriatul nostru de apărare”, a subliniat Marcel Ciolacu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, fostă Twitter.

The beginning of a strong friendship with Prime Minister @Keir_Starmer for our people, our countries, our democratic values & global peace. The strong Romanian diaspora in the UK is inspiring us in doing more to strengthen our strategic partnership at all levels. We have decided… pic.twitter.com/UpMVSFceNR — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 13, 2024

Conform detaliilor oferite de oficialul român în cadrul conferinței de presă care a succedat întâlnirea cu prim-ministrul britanic, temele abordate au vizat sectoarele energiei, energiei regenerabile și energiei verzi, energiei nucleare, domeniul consolidării securității în Marea Neagră.

”Este foarte respectată comunitatea românească de către autoritățile din Marea Britanie și cu acest lucru am început – să avem acorduri și în ceea ce privește importul de produse tradiționale, atât de cerute de comunitatea românească. Nu au însemnătate foarte mare comercială, dar au însemnătate pentru noi, pentru români, și pentru a ne consolida identitatea națională și în Marea Britanie. Am avut discuții pe zona de energie, energie regenerabilă și energie verde, chiar și energie nucleară, pe faptul că avem nevoie de securitate în Marea Neagră și știți că am cumpărat deja două nave pentru deminarea Mării Negre; una a și fost livrată, am și vizitat-o împreună cu domnul ministru Tîlvăr și operează în acest moment. Este o relație foarte bună în zona de intelligence, așa cum a spus și domnul prim-ministru, care va continua. Cumva, Marea Britanie este la mijlocul între NATO de Est și NATO de Vest, ca să înțelegem importanța strategică a Marii Britanii în interiorul NATO”, a detaliat Marcel Ciolacu într-un răspuns oferit la o întrebare referitoare la domeniile atinse în discuții.

De altfel, aspectele legate de diaspora românească din Marea Britanie au fost abordate de Marcel Ciolacu și cu președintele Camerei Comunelor, Linsday Hoyle.

”Apreciem sprijinul Camerei Comunelor pentru diaspora românească și suntem încrezători că întâlnirea noastră pune bazele unei noi etape în relațiile noastre bilaterale”, a menționat Ciolacu într-un mesaj publicat pe aceeași rețea de socializare mai sus amintită.

A great honour to meet the House of Commons Speaker @LinsdayHoyle_MP & exchange ideas on what we can do to help the strong Romanian community in the UK and develop our strategic and parliamentary partnership. We appreciate the support of the House of Commons for the Romanian… pic.twitter.com/vP2PL3032V — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 13, 2024

Parteneriatul Strategic dintre România și Marea Britanie a atins în 2024 vârsta de 21 de ani, fiind stabilit în iunie 2003 și actualizat în martie 2023, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană și din dorința de a-l adapta la evoluțiile de securitate regională și internațională.

Un alt moment de consolidare a acestei relații îndelungate dintre cele două țări a fost semnarea acordului de cooperare în domeniul apărării de către ministrul Apărării Angel Tîlvăr și omologul britanic John Healey.

Acordul semnat consolidează și extinde bunele relații existente în domeniul apărării în vederea abordării comune a problemelor strategice curente cu beneficii reciproce pentru cele două forțe armate.

Acesta va aborda domenii precum: logistica și sprijinul pentru apărare, tehnologia, achiziții și dezvoltarea capabilităților, planificarea resurselor, comunicații și informatică, contracararea amenințărilor hibride, exerciții, operații internaționale sub mandat ONU, controlul armamentelor, formare și educație militară.