Directorul general al FMI anunță că pandemia a aruncat lumea într-o recesiune care va fi ”mult mai gravă” decât cea cu un deceniu în urmă

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, transmite că pandemia de coronavirus a aruncat lumea într-o recesiune care va fi ”mult mai gravă” decât criza financiară mondială din urmă cu un deceniu, potrivit Reuters și Agerpres.

”Aproape 90 de miliarde de dolari au ieșit din piețele emergente în timpul acestei pandemii de COVID19. Cu mult mai mult decât în timpul crizei financiare globale din deceniul trecut. Prin urmare, este extrem de important să situăm aceste țări, și în special cele mai slabe dintre ele, în centrul atenției noastre”, a postat secretarul general al FMI pe Twitter.

Nearly $90 billion has flown out of emerging markets during this #COVID19 pandemic. This is way more than during the global financial crisis. It is therefore paramount to place these countries, and especially the weakest among them, at the center of our attention. pic.twitter.com/QFSg8F6w8p

