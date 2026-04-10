Directorul general al FMI: Efectele conflictului din Orientul Mijlociu vor persista, iar revenirea economiei globale va fi întârziată

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că războiul din Orientul Mijlociu va încetini economia globală și va avea efecte de durată, chiar și în cel mai optimist scenariu, relatează Euronews.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a anunțat că instituția își va reduce estimările de creștere economică la nivel mondial, pe fondul creșterii prețurilor la energie, distrugerilor de infrastructură, blocajelor din lanțurile de aprovizionare și scăderii încrederii investitorilor.

Potrivit șefei FMI, efectele conflictului se vor resimți pe termen lung, iar economia mondială nu va reveni rapid la situația de dinaintea izbucnirii războiului.

„Chiar și în cel mai bun caz, nu va exista o revenire clară și netă la status quo ante”, a transmis Georgieva.

FMI se așteaptă, de asemenea, să aloce între 20 de miliarde de dolari (17,2 miliarde de euro) și 50 de miliarde de dolari (42,9 miliarde de euro) pentru sprijinul de urgență al balanței de plăți acordat țărilor afectate de război — suma mai mică fiind condiționată de menținerea încetării focului.