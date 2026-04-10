Directorul general al FMI: Efectele conflictului din Orientul Mijlociu vor persista, iar revenirea economiei globale va fi întârziată

Diana Zaim
Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că războiul din Orientul Mijlociu va încetini economia globală și va avea efecte de durată, chiar și în cel mai optimist scenariu, relatează Euronews.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a anunțat că instituția își va reduce estimările de creștere economică la nivel mondial, pe fondul creșterii prețurilor la energie, distrugerilor de infrastructură, blocajelor din lanțurile de aprovizionare și scăderii încrederii investitorilor.

Potrivit șefei FMI, efectele conflictului se vor resimți pe termen lung, iar economia mondială nu va reveni rapid la situația de dinaintea izbucnirii războiului.

„Chiar și în cel mai bun caz, nu va exista o revenire clară și netă la status quo ante”, a transmis Georgieva.

FMI se așteaptă, de asemenea, să aloce între 20 de miliarde de dolari (17,2 miliarde de euro) și 50 de miliarde de dolari (42,9 miliarde de euro) pentru sprijinul de urgență al balanței de plăți acordat țărilor afectate de război — suma mai mică fiind condiționată de menținerea încetării focului.

Emmanuel Macron ajută un bărbat căruia i s-a făcut rău la Roma, în marja vizitei la Papa Leon al XIV-lea
Deficitul comercial al UE cu China ajunge la 360 miliarde de euro, pe fondul unui dezechilibru în creștere constantă în ultimul deceniu
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

