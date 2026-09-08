Directorul general al ICI București a discutat cu ambasadorul japonez despre „Society 6.0”, privită din perspectiva modului în care noile tehnologii pot influența dezvoltarea societății în anii următori

Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, s-a întâlnit cu Takashi Katae, ambasadorul Japoniei în România, și cu echipa de specialiști a Ambasadei Japoniei.

Întâlnirea s-a axat pe posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune și extinderea colaborării către mediul academic și către alte organizații interesate de cercetare, inovare și tehnologii emergente.

Potrivit unei informări a ICI București, discuțiile au inclus și tema „Society 6.0”, privită din perspectiva modului în care noile tehnologii pot influența dezvoltarea societății în anii următori.

„Avem deja o bază bună de colaborare cu partenerii japonezi și ne dorim să o dezvoltăm prin proiecte concrete. Există numeroase direcții în care putem lucra împreună, de la cercetare până la aplicarea noilor tehnologii în economie și societate. Discuțiile despre Society 6.0 sunt importante în acest context, pentru că ne ajută să vedem mai clar în ce direcție se îndreaptă tehnologia și cum ne putem pregăti pentru ceea ce urmează”, a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

ICI București și Ambasada Japoniei în România au colaborat anterior în cadrul unor inițiative dedicate „Society 5.0”, iar reprezentanți ai Ambasadei Japoniei au fost prezenți și la Digital Innovation Summit Bucharest, organizat de institut.