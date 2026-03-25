Directorul General al ICI București a fost speaker la evenimentul european dedicat prevenirii în sănătatea mintală în era digitală

Adrian Victor Vevera, Director General al ICI București, a participat în calitate de speaker la evenimentul „Prevention in Mental Health in the Digital Era in Europe – Digital tools, human expertise and the protection of minors”, desfășurat marți, 24 martie 2026, potrivit unui comunicat.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, experți în sănătate mintală, specialiști în tehnologie și factori de decizie, într-un dialog dedicat impactului transformării digitale asupra sănătății mintale, cu un accent special pe protecția minorilor și pe echilibrul necesar dintre utilizarea instrumentelor digitale și expertiza umană.

În intervenția sa, Adrian Victor Vevera a vorbit despre utilitatea tehnologiei în acest domeniu și, totodată, despre limitele care trebuie păstrate în utilizarea acesteia. A subliniat că dezvoltarea și folosirea instrumentelor digitale în zona sănătății mintale trebuie să aibă la bază principii etice clare, reguli bine definite și măsuri de protecție, mai ales atunci când este vorba despre copii și adolescenți.

Participând la această dezbatere, ICI București demonstrează că susține inițiativele europene care promovează utilizarea responsabilă a tehnologiei, dezvoltarea de soluții digitale sigure și consolidarea unui ecosistem digital centrat pe nevoile cetățeanului.