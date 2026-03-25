Directorul General al ICI București a fost speaker la evenimentul european dedicat prevenirii în sănătatea mintală în era digitală

ROMÂNIA DIGITALĂ
Autor: Alexandra Loy
Adrian Victor Vevera, Director General al ICI București, a participat în calitate de speaker la evenimentul „Prevention in Mental Health in the Digital Era in Europe – Digital tools, human expertise and the protection of minors”, desfășurat marți, 24 martie 2026, potrivit unui comunicat.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, experți în sănătate mintală, specialiști în tehnologie și factori de decizie, într-un dialog dedicat impactului transformării digitale asupra sănătății mintale, cu un accent special pe protecția minorilor și pe echilibrul necesar dintre utilizarea instrumentelor digitale și expertiza umană.

În intervenția sa, Adrian Victor Vevera a vorbit despre utilitatea tehnologiei în acest domeniu și, totodată, despre limitele care trebuie păstrate în utilizarea acesteia. A subliniat că dezvoltarea și folosirea instrumentelor digitale în zona sănătății mintale trebuie să aibă la bază principii etice clare, reguli bine definite și măsuri de protecție, mai ales atunci când este vorba despre copii și adolescenți.

Participând la această dezbatere, ICI București demonstrează că susține inițiativele europene care promovează utilizarea responsabilă a tehnologiei, dezvoltarea de soluții digitale sigure și consolidarea unui ecosistem digital centrat pe nevoile cetățeanului.

Eugen Tomac a inaugurat în Parlamentul European o expoziție despre foametea din Moldova sovietică, alături de Roberta Metsola: "O crimă cu premeditare. Adevărul trebuie cunoscut"
Ursula von der Leyen evidențiază importanța „noilor parteneriate într-o lume instabilă": Vechile alianțe sunt puse sub semnul întrebării, dar noi, europenii, știm că între Australia și Europa există un adevărat spirit de camaraderie
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

