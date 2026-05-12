Directorul general al ICI București a participat la evenimentul de comemorare a 103 ani de la nașterea Liderului Național al Azerbaidjanului

Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a fost prezent astăzi la Senatul României la evenimentul dedicat comemorării a 103 de ani de la nașterea liderului național al Azerbaidjanului, Heydar Aliyev, potrivit unui comunicat.

Participarea a avut loc la invitația Excelenței Sale, domnul Qudsi Osmanov, Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în România. Evenimentul a oferit un cadru de reflecție asupra rolului pe care Heydar Aliyev l-a avut în istoria modernă a Azerbaidjanului, prin contribuția sa la consolidarea identității naționale și la parcursul de dezvoltare al țării. Moștenirea sa continuă să fie evocată cu respect atât în Azerbaidjan, cât și în contextul relațiilor de prietenie și cooperare pe care această țară le dezvoltă la nivel internațional.

Acest eveniment reprezintă, totodată, un prilej de a aminti proiectele comune dezvoltate de ICI București împreună cu partenerii din Azerbaidjan, în special în domeniul securității cibernetice și al diplomației cibernetice. Prin Centrul de Cyber Diplomacy al ICI București, institutul colaborează cu Universitatea ADA și cu Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Securitatea Informației din Republica Azerbaidjan în cadrul Cyber Diplomacy Twinning Center, inițiativă orientată spre cercetare, educație, schimb de expertiză și dezvoltarea de proiecte comune. Mai mult decât atât, cooperarea include și direcții strategice precum Cyber Polygon, platformă de tip cyber range dedicată sectorului energetic, aprobată în cadrul Programului NATO Science for Peace and Security.

ICI București apreciază contribuția Ambasadei Republicii Azerbaidjan în România la dezvoltarea relațiilor bilaterale și la promovarea dialogului între instituții, comunități și organizații din cele două țări.