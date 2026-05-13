Directorul general al ICI București a vorbit la Bucharest Leaders’ Summit despre rolul tehnologiei în susținerea inovării și transformării digitale

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a participat astăzi, în calitate de speaker, la conferința „Architecting the Future – Research and Innovation Leadership”, organizată la sediul UEFISCDI, în cadrul Bucharest Leaders’ Summit: United for a Better World.

Evenimentul a fost dedicat cercetării și inovării și a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, ai comunității de cercetare și ai sectorului privat. Discuțiile au vizat rolul cercetării, al tehnologiilor emergente și al colaborării dintre instituții în susținerea dezvoltării economice și sociale. Conferința a inclus intervenții ale unor invitați din domenii precum cercetare, educație, sănătate, infrastructură, energie, digitalizare și politici publice.

În cadrul intervenției sale, dr. ing. Adrian-Victor Vevera a subliniat importanța valorificării rezultatelor cercetării prin soluții aplicabile în economie și societate. Directorul general al ICI București a vorbit despre rolul infrastructurilor digitale, al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, al calculului de înaltă performanță și al tehnologiilor avansate în susținerea inovării și a transformării digitale.

Seria de evenimente organizate în cadrul Bucharest Leaders’ Summit: United for a Better World continuă mâine, 14 mai 2026, la sediul ICI București, prin conferința „Digital Transformation: Innovation, Leadership & Impact”. Evenimentul va reuni reprezentanți ai administrației publice, ai mediului privat, ai sectorului tehnologic și ai comunității de cercetare, într-un dialog dedicat transformării digitale, inovării și impactului noilor tehnologii asupra societății. Programul include intervenții din partea unor specialiști și decidenți implicați în domenii precum digitalizare, securitate cibernetică, comunicații, antreprenoriat tehnologic, leadership și politici publice.

Conferințele fac parte din seria de evenimente tematice organizate în cadrul proiectului național „Împreună protejăm România”, derulat de Grupul de Presă MediaUno, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno.