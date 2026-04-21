Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera: Securitatea cibernetică nu ține doar de tehnologie, ci și de educație. Avem nevoie atât de specialiști bine pregătiți, cât și de utilizatori informați

Adrian-Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a participat luni, 20 aprilie 2026, în calitate de speaker la evenimentul „10 S pentru o viață de succes”, organizat de Future Economy, în cadrul Campaniei Naționale pentru Siguranță, Sănătate și Educație Sustenabilă.

În intervenția sa, Adrian-Victor Vevera a abordat tema securității cibernetice, subliniind că dezvoltarea tehnologică trebuie să fie susținută prin educație, formare continuă și responsabilitate în utilizarea instrumentelor digitale.

„Securitatea cibernetică nu ține doar de tehnologie, ci și de educație. Avem nevoie atât de specialiști bine pregătiți, cât și de utilizatori informați, iar ICI București investește constant în formarea tinerilor, a profesioniștilor și a categoriilor vulnerabile, precum seniorii”, a declarat Directorul General al ICI București, potrivit unui comunicat al institutului.

În acest context, Adrian-Victor Vevera a prezentat inițiativele derulate de ICI București în zona formării profesionale, inclusiv cursurile oferite prin centrul de formare al institutului în domeniul securității cibernetice și al noilor tehnologii. De asemenea, a evidențiat colaborările cu universități, prin care studenții au acces la stagii de practică și la experiențe directe în proiecte relevante pentru domeniul digital, precum și interesul tot mai mare manifestat de elevii de liceu pentru programele de internship organizate pe perioada verii.

Totodată, acesta a subliniat importanța extinderii educației digitale dincolo de zona specialiștilor, menționând proiectele dedicate seniorilor, derulate de ICI București împreună cu Asociația Institutul pentru Îmbătrânire Activă, prin care sunt explicate riscurile din spațiul online și metodele de protecție împotriva fraudelor, tentativelor de manipulare și altor forme de abuz digital.

Această ediție a evenimentului „10 S pentru o viață de succes” a reunit reprezentanți ai administrației publice, ai mediului educațional, ai sectorului de afaceri și ai societății civile, într-un dialog dedicat valorilor care contribuie la formarea unei generații pregătite pentru provocările actuale și viitoare.