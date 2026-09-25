Directorul general al ICI București: Inteligența Artificială este prietenul nostru, dar și inamicul nostru. Pentru viitor, utilizarea responsabilă a AI este obligatorie

Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, a subliniat beneficiile inteligenței artificiale, dar a atras atenția asupra caracterului malefic al acestei noi tehnologii, informează Agerpres.

În intervenția susținută într-o conferință de specialitate, Vevera a evidențiat în acest context nevoia unui control uman asupra inteligenței artificiale.

„În fiecare zi apar dezbateri despre AI, despre om și AI, despre infrastructură, despre tot și despre hibrid, pentru că, știți, AI devine parte a lumii. Este de necrezut și devine parte a industriei auto. Devine o conversație necesară atunci când introducem AI în viața noastră și introducem AI în viața noastră prin dispozitive, prin tot ceea ce facem în spațiul digital. Este prietenul nostru, dar în același timp este și inamicul nostru”, a reliefat directorul general al ICI București.

El s-a referit și la impactul psihologic al inteligenței artificiale.

„Surprinde foarte bine această conversație necesară momentul pe care l-am atins în relația noastră cu AI: un mediu AI condus de om. Este o tehnologie. Nu putem lăsa controlul unei tehnologii, dar deja s-a întâmplat. Am văzut în Ucraina drone care își folosesc <<ochiul>> ca să aleagă victima, să aleagă ținta. În același timp, cu AI-ul agentic, toată lumea știe, devine un factor de decizie. Este foarte greu de înțeles cât de greu este pentru un om să trăiască asta. Dar oamenii sunt foarte leneși. Vrem confort și ca cineva să facă pentru noi ceea ce vrem să facem în fiecare zi”, a spus Vevera.

Din perspectiva directorului general al ICI București, stadiul strategic de astăzi pentru o organizație este să integreze AI în fiecare operațiune, într-o viziune pe termen lung axată pe competitivitate și performanță.

„Pentru viitor, folosind AI etic este obligatoriu, este nevoie de competențe, de securitate cibernetică și de guvernanță și, foarte important, de capacitatea de a adopta tehnologia fără a trebui să construim întreaga infrastructură de la zero. Astăzi, a avea acces la o aplicație AI este relativ ușor. Oricine poate cumpăra unelte AI. Construirea unei capacități reale de AI, însă, este mult mai dificilă. Și trebuie să înțelegem această diferență între a construi capacitatea de AI și a folosi AI ca serviciu. Pentru că AI este egal cu energia și, astfel, devine o problemă legată de energie. Doar în cazul Google, 12% din totalul energiei din Statele Unite provenea de la un Data Center al companiei. Aceasta este următoarea generație, pentru că acum construim prima infrastructură în România. Face parte din al treilea val al centrului european de AI și sperăm ca, începând de anul viitor, să devină complet operațional. Suntem parte a Rețelei Europene pentru Centre AI, dar principala problemă pentru noi a fost să avem energia”, a menționat șeful ICI-București.

Specialiști în tehnologie au participat, vineri, la conferința cu tema „Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation”, organizată de Center for Economy & Society (CES) Bucharest.