Directorul general al ICI București, la Crypto Tax Forum 2026: În domeniul blockchain, transparența și capacitatea de verificare sunt esențiale

Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a participat la Crypto Tax Forum 2026, eveniment dedicat fiscalității, reglementării și conformității în domeniul criptoactivelor.

În cadrul intervenției sale, directorul general al ICI București a abordat tema încrederii în soluțiile de blockchain intelligence. Acesta a subliniat că încrederea într-un astfel de sistem trebuie să se bazeze pe posibilitatea de a verifica modul în care sunt obținute rezultatele.

ICI București subliniază într-o informare că metodele utilizate trebuie să fie clare, să poată fi analizate de experți și reproduse de specialiști.

Potrivit institutului, rezultatele trebuie să poată fi explicate celor implicați și, atunci când este necesar, evaluate inclusiv într-un cadru juridic.

Un alt subiect abordat a fost implicarea instituțiilor în definirea cerințelor pentru soluțiile de blockchain intelligence și pentru instrumentele utilizate în domeniul fiscalității criptoactivelor. Astfel, directorul general a evidențiat importanța colaborării dintre instituții, experți și furnizorii de soluții tehnologice încă din etapele de dezvoltare a acestor instrumente.

„Încrederea într-un sistem nu ar trebui să vină doar din rezultatul pe care îl oferă, ci și din posibilitatea de a înțelege și verifica modul în care acel rezultat a fost obținut. În domeniul blockchain, transparența și capacitatea de verificare sunt esențiale”, a susținut Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Crypto Tax Forum 2026 a reunit reprezentanți ai instituțiilor, experți și profesioniști din domeniul fiscal, juridic și tehnologic, pentru discuții despre provocările actuale privind reglementarea și fiscalitatea criptoactivelor.