Directorul general ICI București a discutat cu CEO-ul TVL Tech despre colaborări în domeniul IA, al cercetării aplicate și al tehnologiilor emergente

Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, a avut o întâlnire marți, 11 august, cu Alexandru Dan, CEO TVL Tech și profesor asociat la Academia de Studii Economice din București, și cu Mihai Gheorghe, cadru didactic și cercetător în cadrul aceleiași universități.

Discuțiile au vizat posibile colaborări în domeniul inteligenței artificiale, al cercetării aplicate și al tehnologiilor emergente, precum și idei de proiecte care ar putea fi dezvoltate în comun.

„Pentru ICI București, este important să rămână conectat la ceea ce se întâmplă atât în cercetare, cât și în mediul universitar și în industrie. Astfel de întâlniri ne ajută să identificăm zonele în care există interese comune și proiectele pe care le putem construi împreună”, a declarat Adrian-Victor Vevera.

Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea semnării unui acord de cooperare, care să ofere o bază pentru viitoare proiecte comune.