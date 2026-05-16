Directorul general ICI București a fost premiat în cadrul Conferinței de cercetare în construcții, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială

Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a fost premiat joi, 14 mai 2026, în cadrul celei de-a XXIX-a ediții a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC.

Evenimentul, desfășurat la sediul URBAN-INCERC din București, a avut ca temă „Adaptabilitate și reziliență în construcții: Cercetarea în contextul schimbărilor multiple” și a reunit specialiști din domeniul cercetării, proiectării, arhitecturii, urbanismului și dezvoltării teritoriale. În cadrul conferinței, Adrian-Victor Vevera a primit diploma de excelență pentru merite deosebite în dezvoltarea cercetării în construcții, arhitectură și urbanism.

Participarea ICI București la evenimente de profil contribuie la schimbul de expertiză între domenii complementare și la identificarea unor direcții comune de cercetare, cu aplicabilitate în administrație, infrastructură, urbanism și transformare digitală.