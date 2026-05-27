Directorul general ICI București a primit trofeul pentru Excelență în Securitate Cibernetică în cadrul „Future Economy Gala”

Directorul General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), Adrian-Victor Vevera, a primit luni, 25 mai 2026, trofeul pentru Excelență în Securitate Cibernetică, acordat în cadrul celei de-a treia ediții a „Future Economy Gala”.

Premiile „Steaua Premiilor Future Economy” au fost acordate liderilor, decidenților și organizațiilor care s-au remarcat prin rezultate, implicare și contribuții relevante în domeniile în care activează.

Distincția primită de Adrian-Victor Vevera confirmă rolul pe care ICI București îl are în zona securității cibernetice, într-un context în care protejarea infrastructurilor digitale, a datelor și a serviciilor publice devine tot mai importantă.

„Securitatea cibernetică începe, în primul rând, cu educația. Tehnologia ne oferă instrumente tot mai avansate, dar felul în care le folosim, gradul de înțelegere a riscurilor și capacitatea de a reacționa corect fac diferența. Avem nevoie de specialiști bine pregătiți, dar și de utilizatori care să știe cum să se protejeze în spațiul online. La ICI București, investim constant în formare, fie că vorbim despre tineri aflați la început de drum, profesioniști care vor să se specializeze sau categorii vulnerabile, cum sunt seniorii”, a declarat Adrian-Victor Vevera.

Evenimentul, organizat de ZN PR & Events, a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, educației, tehnologiei, sănătății și ai altor domenii importante pentru economia românească. Gala a marcat și lansarea celei de-a treia ediții a revistei „Future Economy – Women & Men CEOs – Leading the Romanian Economy”.