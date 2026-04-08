Directorul general Unifarm, despre medicamentele inovative indisponibile în România: Există o procedură legală care salvează vieți, dar prea puțini medici o cunosc

Directorul general al Unifarm, Adrian Dobre, a semnalat că, deși numărul pacienților care solicită acces la medicamente inovatoare indisponibile în România a crescut exponențial, majoritatea medicilor nu cunosc procedura legală prin care pot face disponibile aceste tratamente pentru pacienții lor.

Potrivit datelor prezentate de Adrian Dobre în cadrul Conferinței „NextMed: Inovația este o investiție, nu un cost”, creșterea numărului de dosare procesate prin mecanismul autorizației de nevoi speciale per pacient este spectaculoasă: 20 de dosare în 2023, 37 în 2024, 108 în 2025, iar în primul trimestru al anului 2026 numărul a ajuns deja la 115.

„Ca să înțelegeți evoluția acestor proceduri și cât de mare este nevoia medicilor și a pacienților de a aduce pe piața din România tratamente inovative”, a declarat directorul general al Unifarm.

Adrian Dobre a explicat ce presupune această autorizație: „Autorizația de nevoi speciale per pacient ce face? La solicitarea medicului curant, aduce din orice țară din această lume acel medicament inovativ care nu este disponibil pe piața din România. Prin orice fel de motiv nu este disponibil, că nu este autorizat în România, că nu are preț, că este autorizat și are preț, dar nu este disponibil ca stoc sau orice alt motiv. Medicamentul se autorizează exclusiv pentru pacientul respectiv, e o procedură legală, se publică și prețul în Canamed (Catalogul Public național al prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman)”.

Deși cifrele arată o nevoie tot mai mare, directorul general al Unifarm subliniază că instrumentul legal rămâne necunoscut pentru o mare parte a corpului medical.

„Chiar dacă explozia acestor numere de dosare este vizibilă, noi credem totuși că din totalul numărului de medici care ar putea să folosească această procedură legală și să aducă în România, special pentru pacientul lor, aceste medicamente (…) cred că foarte puțini medici cunosc această procedură și o folosesc în beneficiul pacienților“, a afirmat Adrian Dobre.

În acest context, Unifarm anunță o strategie pentru identificarea timpurie a moleculelor inovatoare care au trecut de Faza 4 de aprobare, dar și pentru informarea medicilor pe arii terapeutice și anticiparea moleculelor de autorizare europeană sau de autorizare de către FDA.

„Ne-am propus ca împreună cu partenerii noștri naționali și internaționali să identificăm din timp moleculele inovative care au trecut de aprobarea stadiului 4, să facem informări pe aria terapeutică cu medicii și să încercăm în avans să previzionăm modelul de autorizare european sau FDA, astfel încât să putem să vi-l aducem la îndemână”, a spus Dobre.

Totodată, Unifam a reiterat angajamentul pentru preluarea integrală a efortului administrativ, logistic și comercial.

„Noi suportăm în spate tot ce înseamnă efortul birocratic, logistic, comercial, de plată, de contractare, de aducere, de punere pe piață, de autorizare. Scopul este să salvăm niște pacienți în plus”, a conchis Adrian Dobre.